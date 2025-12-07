Haberler

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, APSCO 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, APSCO 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, APSCO 19. Konsey Toplantısı'nda 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak oy birliğiyle seçildi. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası uzay yönetişimindeki rolünü güçlendiriyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü'nün (APSCO) 19. Konsey Toplantısı'nda oy birliğiyle 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi. APSCO tarihinde ilk kez bir Türk temsilci konsey başkanlığına getirildi.

Türkiye, uzay diplomasisi ve uluslararası uzay yönetişimi alanında tarihi bir başarıya daha imza attı. Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü'nün (APSCO) tarihinde ilk kez bir Türk temsilci konsey başkanlığına getirildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen APSCO 19. Konsey Toplantısı'nda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi.

Karar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel uzay yönetişiminde üstlendiği etkin rolün somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Türkiye, APSCO çatısı altında yürütülen teknik, diplomatik ve akademik çalışmalarda giderek artan bir şekilde söz sahibi konuma yükselişi sürüyor.

APSCO ve Türkiye'nin artan stratejik ağırlığı

APSCO, üye ülkeler arasında uzayın barışçıl kullanımını, kapasite geliştirmeyi, ortak uydu projelerini, eğitim programlarını ve teknik iş birliklerini teşvik eden çok taraflı bir uluslararası uzay kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın aktif katılımı sayesinde Türkiye, son yıllarda bu platformda yürütülen ortak projelerde, insan kaynağı geliştirme programlarında ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.

Kıraç'ın konsey başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin APSCO içerisindeki stratejik ağırlığının daha da güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ileri taşınması hedefleniyor.

Kıraç, Uluslararası Astronotik Federasyonu'nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti. Sidney'de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında seçilen Kıraç, IAF yönetim yapısında görev alan ilk Türk temsilci olarak da bir ilke imza atmıştı.

Türkiye'nin uzay diplomasisi vizyonu

APSCO Konsey Başkanlığı, IAF Başkan Yardımcılığı ve IAC 2026 Antalya ev sahipliği birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiği açıkça görülüyor. Bu üçlü yapı, Türkiye'nin yalnızca uzay teknolojileri geliştiren bir ülke değil, aynı zamanda küresel uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin bir aktörü haline geldiğini ortaya koyuyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.