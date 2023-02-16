Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: "Yunanistan, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır" Politika Haberleri Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine değinerek, "Yunanistan, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine değinerek, " Yunanistan, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi hakkında açıklama yaptı. Dendias, "Yunanistan halkı ve hükümetimiz, komşumuz Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır" ifadelerini kullanarak, Suriye için de yardım hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi. Öte yandan Dendias depremin ardından Türkiye'ye gelen ilk Avrupalı bakan olmuştu. - ATİNA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Nikos Dendias Yunanistan Türkiye Politika Haberler

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