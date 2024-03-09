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Yunanistan'da Özel Üniversitelerin Açılmasına İmkan Tanıyacak Yasa Tasarısı Kabul Edildi

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Yunanistan'da haftalardır protestolara yol açan özel üniversite yasa tasarısı, parlamentoda kabul edildi. Tasarıya karşı düzenlenen protestoda 16 kişi yaralandı.

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısı, parlamentoda kabul edildi.

Yunanistan'da haftalardır protestolara yol açan "özel üniversite" yasa tasarısı gece saatlerinde parlamentoda oylamaya sunuldu. Ülkede özel üniversitelerin açılmasını içeren yasa tasarısı, 300 sandalyeli parlamentoda 129 "hayır" oyuna karşılık "159" evet oyu ile kabul edildi. 11 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yaptığı konuşmada, yasanın on binlerce Yunan öğrencinin yurt dışındaki üniversitelere göçünü tersine çevirmeye ve aynı zamanda yüksek öğrenimde rekabeti arttırmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Son protestoda 16 yaralı

Öte yandan yasa tasarısına karşı dün akşam başkent Atina'da 17 bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenen protestoda, göstericiler tasarının geri çekilmesini istemişti. Parlamentonun önünde toplanan kalabalıkla Yunan polisi arasında tansiyon yükselmiş, göstericileri dağıtmak isteyen polisin göz yaşartıcı gaz ve cop kullanmasıyla arbede çıkmıştı. Yunan medyası, çıkan arbedede 7 polis ve 9 üniversite öğrencisinin yaralandığını aktardı.

Tartışmalı yasa tasarısı, "erişilebilir ve eşit eğitimin temel ilkelerine tehdit" olarak görülüyordu. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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