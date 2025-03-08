Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

Yunanistan'da Hükümete Gensoru Önergesi Reddedildi, Protestolar Patlak Verdi

Yunanistan'da Hükümete Gensoru Önergesi Reddedildi, Protestolar Patlak Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da Başbakan Kyriakos Miçotakis'in hükümetine karşı verilen gensoru önergesi parlamentoda reddedildi. Oylama sırasında parlamento önünde yaşanan protestolar sonucu 61 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Gensoru önergesi, 2023'teki tren kazasında hayatını kaybedenler için adalet arayışının bir parçası olarak sunulmuştu.

Yunanistan'da Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine verilen gensoru önergesi parlamento yapılan oylamada reddedildi. Gensorunun görüşüldüğü sırada parlamento önünde protestocuların gaz bombası ve işaret fişekleri atmasıyla çıkan olaylarda 61 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Yunanistan'da 2023'te 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki merkez sol PASOK, sol görüşlü SYRIZA, Yeni Sol, Özgürlük Rotası (Plefsi Eleftherias) ve 9 bağımsız milletvekili tarafından verilen gensoru önergesi parlamentoya oylamaya sunuldu. Önergeye 136 milletvekili destek verirken, 157 milletvekili karşı çıktı. Önergenin kabul edilmesi için gereken 151 oya ulaşılamadı. Hükümete karşı gensoru önergesi reddedildi. Oturum, Başbakan Miçotakis'in konuşması sırasında Yeni Sol (New Left) gençlik grubu üyelerinin genel kurul salonuna bildiri atmasıyla kısa süreyle aksadı. Hükümete hitaben yazılan bildiride, "Hemen ayrılın" ifadesi yer aldı.

Parlamento önü karıştı

Ayrıca oturum sırasında binlerce protestocu, parlamento önünde toplanarak tren kazasında hayatını kaybedenler için adalet talep etti. Protestocular parlamento binasının dışında gaz bombası ve işaret fişekleri attı. Güvenlik güçleri ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile protestoculara müdahale etti. Atina polisi, çıkan çatışmanın ardından 61 kişinin gözaltına alındığını, 7'sinin ise tutuklandığını açıkladı.

Kuzeydeki Selanik kentinde de şiddet olayları yaşandı, polis 30 kişiyi gözaltına aldı.

Çoğu üniversite öğrencisiydi

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, 2023 yılında 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. Feci kazada aralarında çok sayıda üniversite öğrencisinin bulunduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Kazanın ihmal sonucu meydana geldiği tespit edilirken, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Kamuoyu yoklamalarına göre ülkede 10 kişiden 7'si hükümetin kazayı örtbas etmeye çalıştığına inanıyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Ebru'nun paylaşımından sonra eşinden "Ramazan" uyarısı geldi
img

Yeni saldırı planı! Netanyahu "acil" koduyla talimat verdi
img

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi

Suriye'deki çatışmaların ardından Ahmed Şara'dan sert sözler
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeninden acı haber
Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi 'Ayahuasca' diziye bile konu olmuş

Ece'nin ölümüyle gündeme geldi! "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.