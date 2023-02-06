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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor"

Politika Haberleri

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderileceğini duyururken, "Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderileceğini duyururken, "Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda ülke Türkiye'ye yardım gönderilmesi için talimat veriyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Suriye'de yıkıma neden olan deprem dolayısıyla üzgün olduğunu belirtirken, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine derinden başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Duygu ve düşüncelerim, etkilenen herkesle birlikte. Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor, acil yardım sağlanacak" ifadelerini kullandı. - ATİNA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kiryakos Miçotakis Kahramanmaraş Yunanistan Türkiye Politika Haberler

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