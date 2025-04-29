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Yüksel Selçuk Türkoğlu'ndan Boşaltılan Okullara Çağrı

Yüksel Selçuk Türkoğlu'ndan Boşaltılan Okullara Çağrı
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Eskişehir'de deprem nedeniyle boşaltılan 12 okulun tekrar eğitime kazandırılması çağrısında bulundu. Okulların metruk hale geldiğini ve çevre için tehlike oluşturduğunu vurguladı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Eskişehir'de depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan 12 okulun tekrar eğitime kazandırılmasını istedi.

Türkoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle iki yıl önce boşaltılan 12 okulun, metruk bina haline geldiğini ve uyuşturucu bağımlılarınca kullanıldığını söyledi.

Bu binaların çevre sakinleri için tehlikeli olduğunu anlatan Türkoğlu, "Bu binalar, içindeki malzemeyle çürümeye terk edilmiştir. Bu konuyu defalarca gündeme getirmemize rağmen hiçbir iş ve işlem yapılmadı." sözlerini sarf etti.

Türkoğlu, bu okulların tekrar eğitime kazandırılmasını talep etti.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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