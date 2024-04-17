Üye Girişi
Haberler

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail ve İran arasında birlik çağrısında bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail ve İran arasında yaşanan son olayların ardından siyasi partilere birlik çağrısında bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin güvenliği için birlikte hareket etme ve ilave tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail ve İran arasında yaşanan son olayların ardından siyasi partilere birlik çağrısında bulundu.

Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortadoğu'da yaşanan karışıklığa ilişkin konuşan Yılmaz, "Dünya, bölgemiz odaklı bir değişim eşiğindedir. 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde değiliz artık, tam da içindeyiz. İran ve İsrail arasında ortaya çıkan savaş ihtimali sorunlarımızı büyütmektedir. Bu görüntüde içeride bir siyasi rekabet işleri daha da kötü hale getirebilir. Birlikte çalışma kültürüne geçilmelidir. Hükümet ve muhalefet ülkenin sorunlarına odaklanmalı. Mayıs ve haziran aylarında Rusya ve Çin gibi ülkeler de İran-İsrail sorununda taraf olarak Suriye ve Akdeniz'de nasıl bir pozisyon alacağını gösterecektir. Benim tavsiyem iktidar da, muhalefet de ülke güvenliği ekseninde birlikte hareket edip; ülke savunması adına hangi ilave tedbirler alınabilir, bu meselelere odaklanmalıdır. Mesela yeni savaş uçakları alınacak mı? Bu acil bir meseledir. Türkiye bu kutuplaşma sürecinde hangi eksende kendini konumlandıracak? Birlik, birlik, birlik, başka yolumuz yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye Partisi Türkiye İsrail İran Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Philadelphia 76ers Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Philadelphia 76ers Mia Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sandık Kokusu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title