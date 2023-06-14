YSP Grup Başkanvekili Oluç: Emekçiler asgari ücrete mahkum edildi

YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, emekçilerin, işçilerin, asgari ücrete mahkum edildiğini söyledi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin, yürütmeyi denetleme ve yasama konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Meclis'in denetleme üzerinde bir etkisi olmadığını ileri süren Oluç, 27. Dönem'de verilen yaklaşık 14 bin soru önergesinden 1200'üne cevap verildiğini, Meclis'in soru önergeleriyle bile denetimi yapamadığını savundu.

Araştırma komisyonları kurulması konusunda muhalefetin çok fazla önerisi olduğunu ama bu önerilerin ciddi bir kısmının iktidar tarafından reddedildiğini ifade eden Oluç, "Araştırma komisyonları yoluyla da bir denetim yapma imkanı olmamıştır. Yasa yapma biçimi açısından felaket bir sistem olan torba yasa meselesinde iktidar ittifakı ısrar etmiştir. Torba yasalarla yasama faaliyetinin olması gerektiği gibi işlemediği çok açık ortaya çıkmıştır. Yasa yapma tekniği değişmeli, torba yasalardan uzaklaşılması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücret konusunun gerektiği gibi ele alınmadığını iddia eden Oluç, şunları kaydetti:

"Asgari ücret meselesi sanki hükümetle işçi temsilcileri arasındaki bir pazarlıkmış gibi ele alınıyor. Asgari ücret meselesi, Erdoğan'ın ya da iktidarın işçilere, emekçilere gönlünden kopan bir lütufmuş gibi sunuluyor. 'Bu ülkede asgari ücret neden bu kadar önemlidir?' sorusunun cevabının verilmesi gerekiyor çünkü bu ülkede yaşayan nüfusun yarısından çoğu asgari ücretle çalışıyor. Emekçiler, işçiler, asgari ücrete mahkum edilmiş durumda, esas sorun buradan kaynaklanıyor. Bu sorunun çözümüne kafa yormak gerekirken bu yapılmıyor."

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ücretlerin belirlenmesinde baz alınacak enflasyon rakamını düşük gösterdiğini ileri süren Oluç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "TÜİK, işçi, emekçi, emeklilerin hak kayıplarına yol açan hesaplama yönteminden vazgeçip rasyonele dönüş yapacak mı?" sorusunu sordu.

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini ve bunun sonuçlarının her alanda görüleceğini belirten Oluç, "Seçimden sonra zamlar durmadı ve durmayacak." ifadesini kullandı.

Oluç, tarım ve hayvancılık alanında maliyetlerin arttığını, süt ve tavuk eti üretiminin düştüğünü dile getirdi.

İktidarın "gözaltı ve tutuklama operasyonları" konusunda eski tutumunu devam ettirdiğini ileri süren Oluç, "iktidarın seçim yenilgisi aldığı Şırnak ve Hakkari'de çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" iddia etti.

HDP'ye ödenen hazine yardımının geri alınması konusunda bir soruya Oluç, "Hukuki bir yanı yok. Anayasa Mahkemesi birkaç gün içinde bunun kararını verecektir. Umarız hukuka ve kanuna bağlı davranmaya devam ederler." yanıtını verdi.