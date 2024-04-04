YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki kararından döndü

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van İl Seçim Kurulunun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesi kararına ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreci eleştirdi.

Bu konunun, sadece partisinin değil tüm ülkenin gündemini meşgul ettiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Büyük bir rezalet yaşanıyordu. YSK, bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı." ifadesini kullandı.

Partisinin seçimlere dezavantajlı girdiğini savunan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

" Dem Parti, seçime adeta 100 metre geriden başladı. Bu da yetmezmiş gibi bölgede oturmayan asker ve polis bölgeye kaydırıldı, böylece AK Parti adayına önemli destek sağlanmış oldu. Buna rağmen seçimi aldık ancak uyduruk gerekçelerle halkın büyük bir oy oranıyla seçtiği belediye başkanı yerine, yaklaşık 30 puan fark attığı ikinci sıradaki adaya mazbata verildi. Bu nedenle sadece Van'da değil çevre illerde de protesto gösterileri düzenlendi; sadece DEM Partililerin değil halkın vicdanı sızladı. Bu kabul edilemez karara son noktayı koyan YSK oldu."

Gergerlioğlu, Van'daki gösterilerde bazı vatandaşların yaralandığını belirterek, "olaylar sırasında orantısız güç kullandığını" öne sürdüğü polisler hakkında İçişleri Bakanlığınca herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını sordu.