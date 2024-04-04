Üye Girişi
Haberler

YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki kararından döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van İl Seçim Kurulunun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesi kararına ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreci eleştirdi.

Bu konunun, sadece partisinin değil tüm ülkenin gündemini meşgul ettiğini dile getiren Gergerlioğlu, "Büyük bir rezalet yaşanıyordu. YSK, bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı." ifadesini kullandı.

Partisinin seçimlere dezavantajlı girdiğini savunan Gergerlioğlu, şunları söyledi:

" Dem Parti, seçime adeta 100 metre geriden başladı. Bu da yetmezmiş gibi bölgede oturmayan asker ve polis bölgeye kaydırıldı, böylece AK Parti adayına önemli destek sağlanmış oldu. Buna rağmen seçimi aldık ancak uyduruk gerekçelerle halkın büyük bir oy oranıyla seçtiği belediye başkanı yerine, yaklaşık 30 puan fark attığı ikinci sıradaki adaya mazbata verildi. Bu nedenle sadece Van'da değil çevre illerde de protesto gösterileri düzenlendi; sadece DEM Partililerin değil halkın vicdanı sızladı. Bu kabul edilemez karara son noktayı koyan YSK oldu."

Gergerlioğlu, Van'daki gösterilerde bazı vatandaşların yaralandığını belirterek, "olaylar sırasında orantısız güç kullandığını" öne sürdüğü polisler hakkında İçişleri Bakanlığınca herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını sordu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Ömer Faruk Gergerlioğlu Belediye Başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu Abdullah Zeydan Milletvekili DEM Parti Kocaeli Van Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title