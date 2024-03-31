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YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı

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81 ilde devam eden oy kullanma işlemlerinde vatandaşlar oy pusulaların fazlalığı ve uzunlukları nedeniyle hayli zor anlar yaşamaya devam ediyor.

SANDIĞA ATMAKTA EPEY ZORLANDI

Ankara'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de pusulalar nedeniyle kalınlaşan zarfı sandığa atmakta zorlandı.

YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı

OY KULLANIP AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Canlı yayın sırasında zor anlar yaşayan Yener oy kullanma işlemini bitirdikten sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener de aynı dertten muzdarip! Zarfı sandığa atarken bir hayli zorlandı

"BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR HABER YOK"

Yener "Tüm seçmenlerimizin sandığa giderek demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. An itibarı ile bize ulaşan olumsuz bir haber yok. Oy verme süreci sorunsuz devam ediyor. 17.00'de toplantı yaparak yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair bir karar alacağız. Bu demokrasi şenliğinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (8)

Damla Sengul:

Trajikomik.

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Tarık Arslan:

bakalım bu secımde ne tur akla zıyan seylerı kabul edecek merakla beklıyorum.

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Güray Dilli :

Mühürsüz oyların geçerli sayılması kimin zamanındaydı..

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Bükücü:

Oy pusulası değil seçim kitapçığı atıyorsun sanki sandığa

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Yasin AYDIN:

Bizden önce Seçim kurulu patlatmış sandıkları Geliyor Yeniden Refah

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Dilek Usta:

Formatı görmek lazım

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Lütfi Erdonmez:

Kendi yaptığından kendisi rahatsız oluyor

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Abdullah Arslan:

Su zarfları akardiyon şeklinde yapsalar daha iyi olurdu. İnsanlar eziyet çekiyor zarfa koyarken

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