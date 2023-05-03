YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sarıyerlilerle bir araya geldi

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sarıyerli vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıyer'de büyük bir ilgiyle karşılaşan Erbakan, " İnşallah bu ilgi, sevgi ve heyecan 14 Mayıs'ta sandığa yansıyacak ve Yeniden Refah Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın zaferine vesile olacaktır" dedi.

Partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiren YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sarıyerli vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıyer'de yoğun ilgiyle karşılaşan Erbakan, burada partisinin ve AK Parti'nin seçim stantlarını ziyaret etti. Ziyaret anında fotoğraf çektiren Erbakan'a bir vatandaş tarafından Sarıyer Spor Kulübü'nün atkısı armağan edildi.

"İnşallah bu ilgi, sevgi ve heyecan 14 Mayıs'ta sandığa yansıyacak"

Burada basın mensuplarına konuşan Erbakan, "Bugün benim de milletvekili adayı olduğum İstanbul 2. Bölgede, Sarıyer'de halkımızla buluşma programı gerçekleştirdik. Programımızın bereketli olmasını diliyorum. Yarın da İnşallah Anadolu'ya, Trabzon'a, Erzurum'a, ertesi gün de Bingöl, Elazığ ve Malatya'ya mitingler ve salon programları için geçeceğiz. Hem Anadolu'ya hem de İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Halkımızın büyük bir ilgisiyle karşılaşıyoruz, bundan da büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İnşallah bu ilgi, sevgi ve heyecan 14 Mayıs'ta sandığa yansıyacak ve Yeniden Refah Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın zaferine vesile olacaktır" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Yeniden Refah Partisi'nin zaferle çıkacağına inanıyoruz"

Konuşmasında 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacaklarına inandığını belirten Erbakan, "İnşallah 1. turda Cumhur İttifakı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın galibiyetiyle seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz. Yeniden Refah Partimizin de güçlü bir grupla mecliste yer alacağına inanıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii burada Millet İttifakı'nın büyük bir dezavantajı var. Anadolu'daki inançlı insanımız ve seçmenimizin büyük çoğunluğu inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarının kaybedilmesinden endişe ediyor. Millet İttifakı'nın bu doğrultudaki söylemleri ve tavırları seçmenimiz nezdinde olumsuz bir hava oluşturuyor. Diğer taraftan 7'li hatta 8'li bir sisteme geçilecek olması, bunların hepsinin oy birliğiyle karar alacak olması, bir karmaşanın ve kaosun habercisi. Böyle bir belirsizliğe de seçmenimiz sürüklenmek istemiyor. PKK ve FETÖ yöneticilerinin bunlara desteği, seçmenimizin bu konuda 7'li masadan desteğini çekmesine yol açıyor. Bütün bu gelişmeler değerlendirildiğinde Cumhur İttifakı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Yeniden Refah Partisi'nin zaferle çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.