YRP'den istifa eden Kasım Gülpınar, AK Parti'ye mi geçecek? Bölgeyi yakından bilen gazeteciden dikkat çeken sözler

Haberler.com kanalında sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Gazeteci Mehmet Yetim, Kasım Gülpınar'ın YRP'den istifa etmesini değerlendirdi.

"GÜLPINAR'IN İSTİFA ETME DURUMU AYLARDIR KONUŞULUYORDU"

Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesini değerlendiren Gazeteci Mehmet Yetim, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum'un Şanlıurfa ziyareti vardı. Orada bir protokol krizi yaşandı. Protokol krizinde Mehmet Kasım Gülpınar bakanın yanında oturması gerekirken maalesef kendisine yer verilmedi ve orada Murat Kurum ile bir görüşme sağlandı. Mehmet Kasım Gülpınar, bakan ile görüştüğü zaman ' Ak Parti'ye geçecek mi, Yeniden Refah Partisi'nden istifa edecek mi?' sorusu yer aldı. Bu siyasi dedikodu aylardır Şanlıurfa'da var." dedi.

"KASIM GÜLPINAR İLERLEYEN ZAMANLARDA AK PARTİ'YE GEÇEBİLİR"

Kasım Gülpınar'ın AK Parti'ye geçme durumu ile ilgili bilgiler veren Yetim, "Kasım Gülpınar kendisine yakın olan isimlerden elde ettiğimiz bilgilere göre, hemen AK Parti'ye geçmez. İlerleyen zamanlarda AK Parti'ye geçme ihtimali olabilir. Şöyle ifade edeyim, Kasım Bey siyaset üstü bir isim. Geçmiş dönemde baktığımızda Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili seçimlerine baktığımızda Şanlıurfa'da 28 bin oy almış bir parti. Kasım Gülpınar'ın yerel seçimlerde aldığı oy oranı 350 bin oy. Yeniden Refah Partisi önemli bir parti ama sonuçta Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa'da siyaset üstü ve partiler üstü bir isim olarak AK Parti'ye geçerse de onu sevenler AK Parti'ye geçtiği için saygı duyar." ifadelerini kullandı.