Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'den umutlandıran haber

Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, uzun süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Doktorları, hayati riski bulunduğunu açıkladı. Önder'in kalbinin sağ tarafında ciddi kasılma sorunları bulunuyor. Yoğun bakımdaki Önder'in doktoru son yaptığı açıklamada değerlerinin yoğun bakıma alındığı andan daha iyiye gittiğini söyledi. Buna rağmen hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KIZINA TEPKİ VERDİ

Önder'in ameliyatına giren Prof. Dr. Ertan Sağbaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a bilgi verdi. Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var ve kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor.' dedi.

5 GÜN UYUTULACAK

Dün hastane ziyaretine giden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu." dedi. Önder'in değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Doktorlar, evinin buraya yakın olmasının verdiği büyük bir avantajın olduğunu, kısa sürede buraya geldiğini, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin iki hocanın burada bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ettiler." diye konuştu.

KALP KRİZİ GEÇİRMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sırrı Süreyya Önder'in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu'nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder'in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder'in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor.

EVİNE DÖNDÜKTEN SONRA FENALAŞTI

İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder'in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylemişti.

İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmıştı. Önceki gece 23.35'te başlayan ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Önder ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi.

"Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."