Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı

Güncelleme:
Kabinede görev değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevden affını isteyen Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev değişikliğine gidildi.

AKIN GÜRLEK ADALET BAKANI OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, görevden affını isteyen Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA: TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Söz konusu görev değişikliğinin ardından ilk açıklama Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

YENİ ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1982'de Nevşehir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005'te mezun olan Gürlek, hakim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı. Gürlek, bu görevini sürdürürken 1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmış, 2 Ekim 2024'te de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmişti.

