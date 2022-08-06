Yılmaz: 'Rekor denilen banka promosyon parası daha cebe girmeden pul oldu'

Eğitim Bir Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkan Adayı Aydın Yılmaz, rekor denilen banka promosyon parasının daha cebe girmeden pul olduğunu söyledi.

"Enflasyon ve kur farkı göz ardı edilmiştir"

Yılmaz, enflasyon ve kur farkının göz ardı edildiğine değinerek, " Bilindiği üzere kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin bankalar aracılığıyla ödenmesinin zorunlu hale getirilmesinden sonra ortaya çıkan promosyon ödemelerinin usul ve esaslarını belirlemek için 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi çıkarılmıştır. Genelgeye göre aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü de 25.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyle 3 yıl için Yapı Kredi Bankası ile 14 bin TL maaş promosyonu anlaşması imzalamıştır. Anlaşmaya göre bu para tek seferde 25 Eylül 2022 tarihinde personelin hesabına yatırılacaktır. Bankalar promosyon tekliflerini personel sayısı, personelin maaş ve ücret tutarı ve benzeri değişkenleri göz önünde bulundurarak oluşturmaktadır. Malum olduğu üzere kamu görevlileri maaşlarını temmuz ayında zamlı almaktadır. Haziran ayında yapılan promosyon sözleşmesi personelin zamsız maaşlarına göre yapılmış, enflasyon ve kur farkı göz ardı edilmiştir. Temmuz ayında kamu görevlileri enflasyon oranında yüzde 41.68 zam almış ancak bu durum maaş promosyonuna yansıtılmamıştır. Ayrıca sözleşme haziranda imzalanmış ödeme ise eylül ayına bırakılmıştır" dedi.

"14 bin TL, Eylüle bırakıldığı için yüzde 32'lik kayıpla 9 bin 520 TL'ye tekabül edecektir"

Sözleşme imzalandığında ödenmesi gereken 14 bin TL, eylüle bırakıldığı için yüzde 32'lik kayıpla 9 bin 520 TL'ye tekabül edeceğini belirten Yılmaz, "TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Haziran da yüzde 78.6, Temmuz da yüzde 79.6 oranında enflasyon gerçekleşmiştir. Ağustos ve Eylül'de de aynı oranın gerçekleşeceği düşünülürse personelin maaş promosyonundan yüzde 32'lik bir kaybı söz konusu olacaktır. Yani sözleşme imzalandığında ödenmesi gereken 14 bin TL, Eylül'e bırakıldığı için yüzde 32'lik kayıpla 9 bin 520 TL'ye tekabül edecektir. Haziranda imzalanan sözleşmenin büyük bir kazanım olarak yansıtılması, rekor bir anlaşmaya imza atıldı şeklinde duyurmakta adeta yarışılması, hatta komisyonda kimlerin olduğunu dile getirerek kimseye bu başarının(!) kimseye kaptırılmamaya çalışılması, bunun sadece bir reklam aracı olarak görülmesi, gereksiz bir kısır çekişmeye dönüşmesi hesaptaki hatanın göz ardı edilmesine neden olmuştur. Daha ihale süreci başlamadan bu ihalenin temmuz zammından sonra yapılması ve bir sonraki maaşta tek seferde ödenmesi gerektiğini defaatle dile getirdik" diye konuştu.

"Yetkili arkadaşlar yeniden bir hesap yapmayacaklar mıdır?"

Aydın Yılmaz konuşmalarına şöyle devam etti, " Sendikalar emekçinin ve halkın hak ve menfaatini korumak ve geliştirmekle yükümlü sivil toplum kuruluşlarıdır. Hesabı doğru yapamayanlar, öngörülü bir yaklaşım tarzı oluşturamayanlar emekçinin ve halkın hak ve menfaatini nasıl koruyacaklardır? Her gün yeni bir rekor promosyon anlaşması (örneğin Gaziantep Üniversitesi 35 bin TL, Edirne Keşan İlçe MEM 25 bin 250 TL' ye imza atmıştır.) haberleri gündeme gelirken yetkili arkadaşlar yeniden bir hesap yapmayacaklar mıdır? Bu sözleşmeye imza atan komisyon üyeleri promosyon sözleşmesinin enflasyon oranında güncellenmesi için ilgili banka ile tekrar masaya oturmalı, olumsuz bir tutum karşısında sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisini kullanmalıdır. Yapılacak yeni sözleşme ise tüm bu hesaplar üzerinden 2 yıl olarak yapılmalı, ekonomik dar boğazdaki emekçilerin az da olsa nefes almalarına katkı sağlanmalıdır" şeklinde konuştu. - SİVAS