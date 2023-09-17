Yılmaz Güney'in Ailesi Fatih Altaylı'ya Dava Açıyor

Yılmaz Güney'in ailesi, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın 23 yıl önceki yazısında yer alan sözleri nedeniyle dava açıyor. Aile, Altaylı'nın Güney'i 'Türkiye'nin imajını yerle bir eden, bunu da kendi menfaatleri için yapan bir katil' olarak nitelendirmesini mahkemeye taşıyacak.

Fatih Altaylı'nın 23 yıl önceki yazısını hatırlattığı " Yılmaz Güney, Türkiye'nin imajını yerle bir eden, bunu da kendi menfaatleri için yapan bir katildir" sözleri mahkemelik oluyor.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Yılmaz Güney'in ailesi oyuncu Farah Zeynep Abdullah'dan sonra şimdi de ünlü gazeteci Fatih Altaylı için dava açıyor. Aile Fatih Altaylı'nın yaptığı " Yılmaz Güney, Türkiye'nin imajını yerle bir eden, bunu da kendi menfaatleri için yapan bir katildir" sözlerini mahkeme koridorlarına taşıyacak. Güney ailesi daha önce de oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a dava açmıştılar.

İŞTE O YAZI

"Pazar günü Hürriyet Pazar'da bir röportaj. Konu Yılmaz Güney.

Yılmaz Güney'in ülkesinde sinema yapma olanakları elinden alındığı için yurtdışına kaçmak zorunda kaldığı, büyük bir sinemacı ve düşünce adamı olduğu, bu yüzden Türkiye'yi terk etmek durumunda bırakıldığı anlatılıyor sayfalarda.

Güney'in hayatı film olacakmış. İnci Aral da senaryoyu yazıyormuş. Filme bir itirazım yok da, İnci Aral'ın söylediklerine itirazım var. Yılmaz Güney'in ne olduğunu yeni nesiller bilmediği için bu yutturmacaları yazıp duruyorlar.

Yılmaz Güney kadın döven, entelektüel yönü zayıf, maço bir adam aslında.

İlk eşi Nebahat Çehre'yi dayaktan geçiren, Çehre'nin kaçıp kurtulduğu bir adam.

Hapisten kaçıp yurtdışına gitmesinin ise fikirle mikirle alakası yok.

Adam katil. Bayağı bir katil.

İçki masasında Yumurtalık Hákimi'ni vurmuş.

Siyasi yön falan yok olayda.

Adi bir katil. Sonra hapisten kaçıp yurtdışında tutunmak için kendine siyasi bir hava yaratmış.

Sanki düşünce suçlusu gibi.

Senaryoyu yazan İnci Aral, röportajda bu cinayetten hiç söz etmiyor. Üzerinden, "Yumurtalık olayı!" diye geçiyor. Yumurtalık olayı denen mesele, Yılmaz Güney'in basit bir katil olduğunu ortaya çıkaracağı için atlanıyor.

Kadın döven bir katilden, bir MİT yaratmak için gerçekler saptırılıyor.

Benim için Yılmaz Güney, Türkiye'nin Avrupa'daki imajını yerle bir eden, bunu da kendi menfaatleri için yapan bir katildir.

Bugün hala Avrupa'da Yılmaz Güney'in mirasıdır başımıza bela olan…

Gerisi palavra"