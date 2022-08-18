Yıldırımlı AK kadınlar güçlü Türkiye sevdası ile biraraya geldi

Ak Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları'nın gerçekleştirdiği programla, Yıldırım'da Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana hizmet veren AK Kadınlar biraraya geldi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri, il ve ilçe teşkilat mensupları, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Koordinatörü Selvinaz Alan ile AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hizmet vermiş Yıldırım İlçe Kadın Kolları teşkilat üyeleri katıldı.

Organizasyonda konuşan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala konuşmasında, "AK Parti bir hanımefendiler hareketidir. Sizler sadece partimizin değil, aynı zamanda demokrasimizin dolaşımı, kan hücrelerisiniz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 81 ilde 'Yüz Yüze, 100 Gün' sloganıyla başlattığı halkla buluşma etkinliklerine Yıldırım ilçesinde devam etti. Program çerçevesinde Yıldırım ilçesinde AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hizmet veren kadın kolları mensupları ile biraraya gelen Efkan Ala, "Burada aslında bir kutlama yapıyoruz. Bir yerde birden çok siyasi parti varsa, demokrasi vardır.Bir partinin partinin bünyesinde aktif kadın kolları varsa o parti çok sağlam demektir. AK Parti aynı zamanda bir hanımefendiler hareketidir. Bir yere gittiğimizde bir bakıyorum ki orada bizim kadın kollarımızdan hanımefendiler, partimizden üyelerimiz, mahalle başkanlarımız vatandaşlarla iç içeler. Bursadan vatandaşlarımıza da buradan şunu söylemek istiyorum; 'Bizden mahalle başkanlarımıza veya teşkilatımızdan herhangi bir kardeşimize ya da kadın kollarından bir hanımefendiye, bir meseleyi ilettiğinizde bilin ki o mesele önce ilçe başkanlığımıza, sonra il başkanlığımıza daha sonra da genel merkeze mutlaka ulaşmaktadır.' Siz AK Kadınlar, yalnızca partimizin değil, aynı zamanda demokrasimizin dolaşımı, kan hücrelerisiniz. Sizleri yürekten kutluyorum. Verdiğiniz emek, demokrasimizi, halkımızı ayakta tutuyor ve Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyor" dedi.

Organizasyonda selamlama konuşması yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, gerçekleştirilen bu tür organizasyonların AK Parti teşkilatlarının samimiyet ve gayretlerinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Başkan Gürkan, "Seçime bir yıldan az bir süre kala, teşkilatımızın böylesi birlikteliği bizleri gerçekten çok memnun ediyor. Şunu biliyoruz ki; AK Parti'nin bugün sağlıklı karar gücünün yüksek olmasının en büyük ehemmiyeti sizlerden kaynaklanıyor. Eğer sizler sahada gayret etmez, cefakar bir şekilde çalışmaz, her kapıyı çalıp gönülleri açmaz ve onlarla irtibat kurmazsanız emin olun AK Parti'nin teveccühünü kazanması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde sizlerin desteğine, sizlerin gayretine ihtiyacımız olacaktır. Kadın kolları teşkilatımızla beraber çalışmanız ve onlarla beraber hareket etmeniz bizleri gerçekten gururlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Önlerindeki çok önemli süreçte de hep birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getiren Başkan Gürkan şunları söyledi: "Beraberce güzel çalışmalar yaparak cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Bu çalışmaların en önemli özelliği; 20 yıllık bir iktidarın içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlere sahip çıkmak, onları anlatmak ve onlarla beraber aynı şekilde cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak mahiyetini arz etmektedir. Bu vesileyle önümüzdeki süreçteki göstereceğimiz gayretler için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyoruz."

Programda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler Selamlama konuşmaları gerçekleştirdiler. - BURSA