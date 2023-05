Yıldırım'da miting gibi açılış

Ak Parti MKYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman'ın Millet Mahallesindeki seçim ofisini adete miting havasında açtı.

Ak Parti Yıldırım İlçe teşkilatının ev sahipliğinde gerçekleşen Seçim Ofisinin açılışını vatandaşların yoğun ilgisi adeta miting havasına büründürdü. Millet Mahallesi Seçim Ofisi açılışına AK Parti Milletvekili Adayları Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yıldırım, Fuat Alpaslan, Mustafa Kaya, Ahmet Yıldız, İrfan Akkaya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, önceki dönem ve mevcut AK Parti İl Yöneticileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçime sayılı günler kala AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman Millet Mahallesi'nde seçim ofisini, milletvekili adayları ve beraberinde partililerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.

Gövde gösterisine ve yoğun katılımla adeta miting havasında geçen AK Parti'nin Seçim İrtibat Bürosu açılışına ellerinde meşaleler ve AK Parti bayrakları ile katılan vatandaşlar AK Parti'ye olan güven ve sevgilerini yeniden gösterdi.

"Biz 356 gün sahadayız"

Seçim ofisinin açılışında konuşan Milletvekili Adayı Ayhan Salman, saha çalışmalarına yeni başlamadıklarını her zaman sahada olduklarının altını çizerek, "Girilmedik gönül bırakmadık. Hep birlikte sahadayız. Canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Belediye Başkanımız çok güzel bahsetti; 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem Türkiye'de hem Bursa'da bu teşkilat girdiği her seçimi sizler sayesinde başarıyla kazanmıştır. Bizim için seçim çalışmaları seçimler yaklaştığında başlamıyor. Biz bir seçimi bitirdiğimizde bir sonraki seçim çalışmalarına başlıyoruz. Biz seçim olsa da olmasa da yılın 356 günü sahada, vatandaşımızın yanındayız. Önümüzde 10 gün kaldı. Biz her zamanki gibi sahada koşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"O Seccadede, Biz Şükür Namazı Kılacağız"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde basmasını eleştiren Milletvekili Adayı Ayhan Salman, "14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasını yaptıktan sonra onların ayakkabılarıyla üzerine bastığı seccadede biz şükür namazı kılacağız. İnşallah vatandaşımızın gönlünde olacağız, onlarla bir olacağız. 10 gün daha dinlenmeden canla başla çalışmaya var mıyız? Sayın Cumhurbaşkanımıza balkon konuşması yaptıracak mıyız?" dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, "Yıldırım ilçesinde birçok iyiliğe ve güzelliğe imza attık. Bir çok gencimizin ve kadınların imkanlarını geliştirmek için seferber olduk. Bunları sizler için gerçekleştirdik. 14 Mayıs'ı zaferle taçlandıralım ki bunları kat ve kat arttıralım" dedi. Açılış kurdelası kesildikten sonra Milletvekili Adayı Ayhan Salman vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - BURSA

