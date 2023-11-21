Yıldırım Belediyesi 5 Yıllık Yatırımları Değerlendirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçe Belediyesi, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından gerçekleştirdiği yatırımlar ve hizmetler hakkında bir değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplantıda yapılan projeleri ve hizmetleri anlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçe Belediyesi tarafından 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından yaklaşık 5 yılda hayata geçirilen yatırımlar ile hizmetlerin ele alındığı değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki toplantıda göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirilen projeleri ve hizmetleri anlattı.

Yılmaz, toplantıda Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesis, altyapı, ulaşım çalışmaları, kentsel dönüşüm ve tarihi yapılar, kültür yaşam merkezleri, uyumayan kütüphane, çocuk üniversitesi, açık ve kapalı spor tesisi, pazar alanları, otoparklar, parklar, meydan projeleri ve atık getirme merkezi, kompost ve mama üretim merkezi gibi tamamlanmış çalışmalara değindi.

Tüm çalışmalarının odağında "insan" olduğunu belirten Yılmaz, "Tüm paydaşlarımızla beraber güzel işlere imza atmaya gayret ettik. Bir yaklaşım ortaya koyduk. Çalışmalarımızla birlikte ilçemizin en büyük önceliğinin imar ve kentleşme olduğunu kabul ederek çalışmalarımıza başladık. Bizde kentsel dönüşümden önce çözülmesi gereken problemler vardı. Hamdolsun düğümleri bir bir çözerek işe koyulduk." dedi.

Bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 10 binden fazla hak sahibine yeni tapularını teslim ettiklerini anlatan Yılmaz, "İnşallah şu anda son aşamadayız. Bu sayımızı 40 bine çıkaracağız. İnsanların boş yerleri var ancak tapu ve mülkiyet problemlerinden dolayı şu anda bina yapamıyorlar. Biz de adım adım çözdüğümüz yerlerde hem modern kentsel dönüşüm uygulamaları hem de bir yandan bu imar uygulamalarının çözümünü genişletiyoruz." diye konuştu.

Kentlerin ana unsurunun binalar değil insan olduğunu vurgulayan Yılmaz, ilçede yaptıkları spor merkezlerinde kadınlara ve özel gereksinimli bireylere de hizmet verdiklerini aktardı.

Programda, katılımcılarla Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, İstihdam Merkezi, Uyumayan Kütüphane, Mimar Sinan Spor Kompleksi ve Kadın Spor Merkezi, Cumalıkızık Orman Parkı gibi pek çok projeyi içeren videolar izletildi.

Toplantıya, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile belediye birim amirleri katıldı.