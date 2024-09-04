Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un yemin töreniyle gündemde olan teğmenlere ilişkin paylaşımı eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'i küplere bindirdi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400'ü törenin ardından kılıçlarıyla bir araya gelmişti. Teğmenler bir saat önce kendilerine yemin ettirmiş dönem birincisi eşliğinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz!" sloganı atarak tekrar ant içmişti. Siyasette tartışmaya neden olan bu durum Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'i de karşı karşıya getirdi.

METİNER: İÇİME SİNDİREMEDİM

Mehmet Metiner, X hesabından "O teğmenlerin Atatürk'ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim" diye yazdı.

ÇELİK: TEĞMENLERE HAKARET KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye'nin geleceği için yetiştirilmiştir. 'Hükümete kılış çekti' diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK'nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez" dedi.

YİĞİT BULUT'TAN "ÇER ÇÖP" GÖNDERMESİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından Çelik'in bu sözlerini paylaşarak, "'Teğmenler' ve 'yemin töreni' ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün, dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ'cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.

"HANGİ ARA HERKESTEN ÇOK AK PARTİLİ OLDUN"

Bulut'un 'çer çöp' sözü ve 'kripto FETÖ'cüler' suçlaması Metiner'i kızdırdı. Bulut'un 'AKP'nin sopasıyla adam dövdüğünü' belirten Metiner, şu yanıtı verdi: "Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti'nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti'miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!"

"KURNAZA BAK HELE"

Metiner başka bir paylaşımında da Bulut'u 'ayak oyunu' yapmakla suçladı: "Kurnazlığa gerek yok. Ayak oyunlarına da. Öyle partimizin sözcüsü Ömer Çelik'in isminin arkasına sığınıp, hatta o sözlerin onay mercii de kendisiymiş gibi algı oluşturup kırk yıllık dava arkadaşımızın omuzundan ömrünü davasına adamış insanları sırf o teğmenlerin gayrı kanuni yemin törenini eleştirdi diye hedef tahtasına çirkin suçlamalar eşliğinde hedef tahtasına oturtmak, hadsizliğin ötesinde kirli bir ayak oyunudur. Kurnaza bak hele! Parti sözcümüz Ömer Çelik'i bize karşı kullanmak, bizi de Ömer Çelik'in yani partimizin karşısında konumlandırmak, ancak kişisel hesaplarını kendisi adına görme cesareti olmayan düşkün adamların tavrıdır. O teğmenlerin kanun dışı yemin merasimini eleştiren Sn Bahçeli mi kripto FETÖ'cüdür, Türk milleti ile TSK'yı karşı karşıya getirmek isteyen bir fitneci mi, yoksa Reis'in en başından itibaren yol arkadaşları olan eski bakanımız Mustafa Varank gibiler mi?…"

"İÇİNİZDEN GEÇERİM"

Yiğit Bulut'un yanıtı da gecikmedi. Bulut, iki paylaşım daha yapıp Metiner'i "Bence beni daha fazla zorlamayın! İçinizden geçerim!" sözleriyle isim vermeden Metiner'i tehdit etti.