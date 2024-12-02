Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye çıkışı: Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) gruplarının Halep'i Suriye ordusundan ele geçirmesi sonrası "Özgürlük Şafağı Operasyonu" adı altında Suriye'nin kuzeyinde PYD/Suriye Demoktatik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırı başlatan Suriye Milli Ordusu (SMO) grupları, dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'a girmişti. SMO güçlerinin, PYD/SDG'nin kontrolündeki Münbiç'e yönelik kapsamlı harekat yapmak için hazırlık yaptığı ileri sürülmüştü.

"TERÖR KORİDORU OLUŞUMU YOK EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan SMO'nun Tel Rıfat saldırısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. "Olan açık ve net; YPG ve PKK, ÖSO tarafından bölgeden temizleniyor, terör koridoru oluşumu kesin olarak yok ediliyor" ifadelerini kullanan Bulut, "Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar" sözleriyle dikkat çekti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili dostlar, özellikle iki TV kanalı son 24 saatte Suriye'de olanları farklı bir şekilde anlatıyor ve 'ABD-İsrail birlikte bazı bölgeleri ele geçiriyor' iddiasını savunuyorlar!

Olan açık ve net; YPG ve PKK, ÖSO tarafından bölgeden temizleniyor, terör koridoru oluşumu kesin olarak yok ediliyor!

Sevgili dostlarım, olaya objektif bakalım, heyecanlanmayalım, bazıları gibi çarpıtmayalım ve küresel emperyal güçlere tam 3 yıl önce burada sabitlediğim twitte yazan ana fikri de hatırlatalım!! Büyük Türk Milleti her zaman gereğini yapar!"