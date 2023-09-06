Yeşilyurt Mahalleleri Yerinde Dönüşüm İçin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ile Görüştü

Yeşilyurt ilçesine bağlı mahalle muhtarları, Yeşilyurt Şoförler Odası Başkanı ve Çırmıktılılar Derneği Başkanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette yerinde dönüşüm talepleri dinlendi ve dönüşüm ödemelerinin artırılması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu, Gündüzbey, Gedik, Hamidiye mahallerinin muhtarları, Yeşilyurt Şoförler Odası Başkanı Taner Kılıç ve Çırmıktılılar Derneği Başkanı Şerafettin Durak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Ziyaret çerçevesinde Yeşilyurt ilçesine bağlı mahallerinin yerinde dönüşüm taleplerini dinleyen Başkan Gürkan, Yeşilyurt, Gündüzbey, Barguzu, Çarmuzu, Yakınca ve Konak'ın tarihi ve kültürel yapısını koruyarak, yerinde dönüşümünü gerçekleştirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Ayrıca yerinde dönüşüm ödemelerinin artırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile temasta olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde hibe ve kredi ödemeleri noktasında rakamın artırılması için gayret göstereceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Uğur Topaloğlu, "Başkanımız sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Varlığınız daim olsun bizler sizden razıyız, Rabbim de sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Yerinde dönüşüm projesinin bir kez daha önemine değinen Başkan Gürkan, "6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşadık. Yaşanan depremlerin ardından Malatya'mız da ciddi etkilendi. Binlerce iş yeri ve konutumuz ya ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Özellikle şehrimizin merkezi ağır tahribata uğradı. Bizlerde bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile önemli, görüşmelerde bulunarak, yerinde dönüşüm için fikirlerimizi sunduk. Bu projemiz bakanlığımız ve hükümetimiz nezdinde kabul gördü ve bu minvalde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin merkezinin dış çeperlere taşınması yerine, yerinde dönüşümün hem ekonomik hem de şehrimizin kent belleği, demografik yapısı, kimliğinin muhafaza edilmesi anlamında önemli olduğunu söyledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da kararın doğru olduğunu ifade ettiler. Şu anda deprem bölgesinde bulunan 11 ilde yerinde dönüşüm talebinde bulunan vatandaşlarımızın talepleri alınıyor. Malatya'da da yerinde dönüşüm talebi 30 bine yaklaştı. Vatandaşlarımız yerinde dönüşüm çerçevesinde 150 metrekarelik evler için ödenen 500 bin TL hibe 800 bin TL kredi rakamının yükseltilmesini bizlerden talep ettiler. Bu rakamın artırılması noktasında gayret göstereceğiz. İnşallah bu konuda da netice alırsak, yerinde dönüşümün şehrimizin geleceği açısından önemli olduğuna inanıyorum. İnşallah Yeşilyurt, Gündüzbey, Barguzu, Çarmuzu, Yakınca, Konak'ı bu çerçeve içerisinde bölgenin tarihi ve kültürel yapısını da koruyarak, yerinde dönüşümünü gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA