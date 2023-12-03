Yeşilyurt Belediyesi Mollakasım Mahallesinin Yollarını Yeniliyor

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, pandemi süreci ve yaşanan depremlerden dolayı konut sayısının yoğunlaştığı Mollakasım Mahallesinin ulaşım ağını daha akıcı ve güvenli hale getirmek için planlamaya alınan yolları tam kaplamalı sıcak asfaltla konforlu hale getiriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da Mollakasım Mahallesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafında 7/24 çalışarak ulaşım ağının kalitesini artırmaya devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İlçemizin tüm yaşam alanlarına kolay, rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hava şartları elverdiği müddetçe çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüp yol ağımızın kalitesini daha iyi bir seviyeye çıkartacağız. İlçemiz depremden çok fazla etkilendi, gerek deprem felaketi gerekse de depremden sonra başlayan enkaz ve hafriyat kaldırma çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızı teker teker yeniliyoruz. Belediye olarak bir yandan şehrimizin inşa ve imar sürecine destek sunarken diğer taraftan kendi bölgemizdeki yenileme ve dönüşüm çalışmalarımızı aksatmıyoruz. Hedefimiz şehrimizi bir an önce daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlamak ve süreci hızlandırmaktır. Ekiplerimiz gece gündüz demeden ilçemizin dört bir tarafında planlaması yapılan yatırımları gerçeğe dönüştürüyorlar. Mollakasım mahallemizde gerek pandemi gerekse de depremlerden dolayı son dönemlerde çok fazla tercih ediliyor, konut sayısı artmaya başladı. Bizlerde buralarda yaşayan vatandaşlarımızın yol sorunu çekmemeleri içinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık, mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - MALATYA