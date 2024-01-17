Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın ve Gençlik Kollarıyla İstişare Toplantısı Yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurullarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Çınar, "AK Parti Teşkilatlarımız, tüm kademeleriyle fedakarca hizmet üretmeyi, şehirleri ve ülkemizi daha ileriye taşımayı merkezine almıştır. Hepimizin ortak bir davası var, o da milletimize hizmettir" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Barguzu Sosyal Tesislerinde gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile AK Parti Yeşilyurt Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık, " Hepimizin davası bilinci ve gönül dünyası birdir. Bizim yolumuz bir, biz birbirimize destek olmak zorundayız. Ülkemiz için, vatanımızın selameti için birlikte hareket etmeliyiz. 31 Mart seçimlerinde de Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği adayla birlikte ona güç ve destek olarak bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Yeşilyurt Teşkilatının büyük ve güçlü bir aile olduğunu söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ise, " Belediyemizle, Gençlik ve Kadın Kollarımızla, Mahalle Temsilcilerimizle birlikte uyumlu ve güzel çalışan büyük bir aileyiz. Örnek alınan bir teşkilat yapısına sahip olmak bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Seçimlerde de oyumuzu yükselterek Cumhurbaşkanımıza Yeşilyurt'un ne kadar güçlü olduğunu tekrardan göstereceğiz. Bu güçlü kadrolarla bu işi başaracağız. Her zaman kadınların ve gençlerin yanında olan, her türlü projede bize desteklerini eksik etmeyen Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum. Başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte inşallah daha güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atacağız. Mehmet Çınar Başkanımız Yeşilyurt için çok güzel çalışmalar yaptı, vaat ettiği tüm projeleri gerçeğe dönüştürdü, Türkiye Yüzyılına yakışan 100'ün üzerinde yatırımı hayata geçirdi, bu konuda kendisini kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, millete hizmet yolunda AK Parti Milletvekilleri, AK Parti İl ve İlçe Başkanlıkları ve Mahalle Temsilcileriyle her zaman uyumlu, planlı ve koordineli çalışmaya büyük bir önem verdiklerini söyledi.

Konuşmasının başında Yeşilyurt'ta ki birlik ve beraberlik ruhunun 'Türkiye Yüzyılına Hazır Bir Yeşilyurt' hedeflerine ulaşmada kendilerine ayrı bir güç ve enerji kattığına dikkat çeken Başkan Çınar istişareye dayalı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Yeşilyurt'a hizmet ettiklerini ifade etti.

Yeşilyurt'un hem bugünlerine hem de yarınlarına hizmet ederken AK Parti teşkilatlarından çok büyük destekler aldıklarını sözlerine ekleyen Çınar, "Tevazu ve samimiyeti kendine şiar edinmiş, milleti ve memleketi için fedakarca çalışan AK Partimizin tüm kademelerinde görev alan dava arkadaşlarımıza bugüne kadar ki destekleri ve gayretleri için öncelikle teşekkür ediyorum. AK Parti Teşkilatlarımız, tüm kademeleriyle fedakarca hizmet üretmeyi, şehirleri ve ülkemizi daha ileriye taşımayı merkezine almıştır. Hepimizin ortak bir davası var, o da milletimize hizmettir. Bizler de bu düsturla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA