Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin seçim standı Göktürk'te yakıldı

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'nde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin seçim standı dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Mahallede Millet İttifakı'nın seçim afişlerine de boyalı saldı gerçekleştirildi. Polis, saldırılarla ilgili inceleme başlattı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine günler kala siyasi partilerin seçim büroları ve stantlarına yönelik saldırılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yeşil Sol Parti'nin Sultanbeyli ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'ndeki seçim standı dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün saldırıyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sevim, Göktürk Belediye Meydanı'nda açıklama yaptı. Sevim şunları söyledi:

"BU KARŞIMIZDAKİ GERİCİ YOBAZ İTTİFAKIN DA 14 MAYIS'TA NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK: Şu bilinsin ki bu meydanda hangi partinin çadırı yakılsa biz ona da geliriz. Biz demokrasiyi içselleştirmiş bir siyasi hareketiz. Biz bu ülkede barışın, kardeşliğin yeşermesini istiyoruz ve bunun için de bütün demokratik güçlerle birlikte olmak zorundayız. Dayanışma içinde olmak zorundayız. Şu bilinmeli ki dışarıda birleşemeyenler Faşizmin zindanında buluşurlar. Bu desturla, bu düsturla davranıyoruz. ve buna göre birer hareket ediyoruz. Şunu da bilsin bu işi yapanlar. Hani güzel bir söz var. Diyor ki 'Hile ve desiseyle yalnız bostan korkuluğu ayakta kalır. O da gün ağardığında ne olduğu ortaya çıkar.' Onun korkuluk olduğu ortaya çıkar. Bu karşımızdaki gerici yobaz ittifakın da 14 Mayıs'ta ne olduğu ortaya çıkacak, yok olup gidecekler.

YEŞİL SOL PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM DUYARLILIKLARI İÇİN: Şu bir gerçek ki İsmet Paşa'nın deyimiyle tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Bütün suçlarınızın telaşı içindesiniz. Sizi bu çadırı yakmalar, insanları tehdit etmeler, yok saymalar, tekçi zihniyetiniz, tek bir ırkın, tek bir milletin olduğu iddialarınız sizi kurtarmayacak. Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir ve halkların kardeşliği düsturu çok önemlidir. Biz bunun hayata geçmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ayrıyetten buradaki Yeşil Sol Partisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum duyarlılıkları için. Onların oyununa gelmeden onların kurduğu bu tezgaha düşmedi.

HİÇBİR DİN SİZİN YOLSUZLUKLARINIZI, KATLİAMCILIKLARINIZI ÖRTMEYECEKTİR: Tek dertleri bu ülkede kaotik bir ortam yaratmak. Demin başkan bahsetti 7 Haziran'da. Yani seçimi kaybettikten sonra 7 Haziran'da ortalığı karıştırarak, milleti perişan duruma getirerek seçim kazandılar ya. Şu anda hayallerinde o var. Ortalığı karıştırarak bir milliyetçi söylem ve ülkeyi tekrar yönetebilir miyiz? Şu bilinmelidir ki hiçbir kutsal bayrak, hiçbir kutsal kitap, hiçbir din sizin yolsuzluklarınızı, katliamcılıklarınızı örtmeyecektir. Siz suçlarınızın telaşı içindesiniz. Biz de sizden hesap sormak için sakince ama sabırla, inatla, dayanışma içinde 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Ben tekrar katılan dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."