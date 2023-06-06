Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı'na Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi

Yeşil Sol Parti, TBMM Başkanlığı'na Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi. Hatimoğulları Oruç'un adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği'ne sunan Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, "Parlamentoda Meclis Başkanlığı konusunda bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi bu konuda diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi duymadılar. Her siyasi parti doğal olarak kendi adayını gösterdi. Meclis Başkanlığı seçimine bu şekilde gireceğiz" dedi.

Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Başkanı adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'un başvurusunu TBMM Genel Sekreterliği'ne sundu. Tiryaki, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"Meclis Başkanlığı için başvurumuzu yaptık. Bu dönem Meclis Başkan adayımız, Adana Milletvekilimiz Tülay Hatimoğulları Oruç olacak. Maalesef parlamentoda Meclis Başkanlığı konusunda bile bir mutabakat aranmıyor. İttifakların hiçbirisi bu konuda diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi duymadılar. Her siyasi parti doğal olarak kendi adayını gösterdi. Meclis Başkanlığı seçimine bu şekilde gireceğiz. Elbette ittifakların bu konudaki arayışlarının olumlu sonuçlanmasını beklediğim için bunu söylemiyorum. Meclis'te grubu bulunan veya bulunmayan siyasi partilerin tamamı bir aday konusunda mutabakata varırlar demiyorum elbette ama sonuçta parlamentonun açıldığı günlerde bile bir mutabakat arayışı yoksa bu geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir şey olmayacaktır. Umuyorum; bundan sonra parlamento çalışmalarında gruplar bu konuda birbirleriyle daha fazla diyalog içinde olsunlar, ortak bir karar almaya çalışsınlar. Bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz. En yüksek oranda oy ve destek alması için yarın çalışacağız. Seçimlerin de yarın sonuçlanmasını bekliyoruz. Sanıyoruz ki böyle bir karar alınmış. Bütün turlar yarın yapılacak ve yarın Meclis Başkanlığı belirlenecek."