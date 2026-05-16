AK Parti'den muhtarlara yönelik panel

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "Yerel Yönetimlerde İlk Basamak: Muhtarlarımız" başlıklı panel düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, muhtarların devlet ve millet arasındaki güçlü bağı oluşturduğunu söyledi.

Köy statüsündeki yerleşim yerlerinin mera ve su gibi birçok farklı etkilerinin olduğunu belirten Demir, bunların mahalleye dönüştüğünü, geçmişten gelen ihtiyaçları devam ediyorsa o mahalledeki kırsal yerleşim alanlarının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Demir, "Türkiye'de yaklaşık 7 bin 856 kırsal mahalle var. Kırsal mahallelerden 4 bin 104 kırsal yerleşik alan tespit edildi. Yani müracaat ettiler ve Büyükşehir Belediye Meclisi de onayladı." dedi.

Geriye kalan 3 bin 500 yerin çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Demir, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin 25 yılda yaptığı en önemli çalışmalardan bir tanesi millet ve devleti bir araya getirdi. Eskiden sıradan herhangi bir resmi evrak için bile bir süre endişeler yaşanarak bu işlemler takip edilirken, şimdi internet üzerinden veya devlete ait bütün kurum ve kuruluşlardan ulaşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz milletin hizmetkarıyız.' demesiyle devlet milletin hizmetine girmiştir. Siz ne kadar teknolojiyle ilişkilerinizi devam ettirirseniz ettirin, ne kadar internet üzerinden bütün taleplerinizi gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, bir muhtarlığın kapısının içerisine giren herkesle temas içerisinde olun. Bu açıdan muhtarların toplum olarak bu ihtiyaçların giderilmesi açısından fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum."

Demir, demokrasiyi bir piramit olarak düşündüklerinde bunun en tepesinde milletin iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanının olduğunu vurguladı.

Hemen arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş ve işleyişi konusunda kanun çıkaran, yasamayı yapan ve bir nevi de dengeyi sağlayan TBMM'nin olduğunun altını çizen Demir, "Onun altında yerel yönetimler, biraz daha geniş haliyle belediyeler, belde belediyeleri, onun altında muhtarlarımız var. 50 bin 104 muhtarımız var arkadaşlar. Dolayısıyla bu piramitte insanlarla temas içerisinde olmak, insanların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi, ilgili kurumların yaptığı çalışmaların milletle paylaşılması ve insanların kendisini güvende hissedebilmeleri için devlet adına ilk müracaat edecekleri yer muhtarlıktır." değerlendirmesini yaptı.

"Muhtarlık, toplumsal birlik ve beraberliğin en önemli unsurlarından biri"

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ise muhtarların demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu anlattı.

Özdemir, özellikle yerel toplum ile devlet arasındaki ilişkinin daha da kuvvetlenebilmesini sağlayacak sürecin üretilebilmesi için bugünkü paneli çok önemsediklerini dile getirdi.

"Muhtar" kelimesini aslında Arapça bir kökten geldiğini, "seçilmiş kişi" manası taşıdığını aktaran Özdemir, "Bu seçilmiş kişi statüsünü maalesef muhtar kelimesini zaman içerisinde bir kısım bakışların küçümsediğini de gördük. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi geleceğiyle ilgili kullanılan 'Muhtar bile olamaz.' ifadesinin aslında muhtarlara karşı bakışın bir tezahürü olarak görmüştük. Ama bu tavır 'Muhtar bile olamaz.' denilen Recep Tayyip Erdoğan'ı önce başbakan yaptı, sonra da cumhurbaşkanı yaptı. O yüzden bu açıdan toplumumuzun bu meselelere bakışını çok yoğun bir şekilde görüyoruz." dedi.

Özdemir, panelde muhtarlık müessesesine olan bağlılığını hep birlikte müşahede edeceklerini dile getirerek, "Muhtarlık müessesesi, bir taraftan tüm sosyal kesimleri, siyasal düşüncedeki vatandaşlarımızı kapsayan, hiçbir siyasi kimlik altına sığındırılmayan farklı farklı görüşlerden vatandaşlarımızın bir isim arkasında toplanabildiği bir müessese. Aslında ülkemizin demokratik gelişimi için de bu çok kıymetli." diye konuştu.

Muhtarlık müessesesinin toplumsal birlik ve beraberliğin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Özdemir, bunun toplumsal birlik, beraberlik ve ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

"Merkezi yönetimin idari tanımlaması muhtarlardır"

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da muhtarlığın devletin mahalledeki ve köydeki gören gözü, işiten kulağı ve tutan eli olduğunu söyledi.

Soylu, demokrasinin ülkeye çok dışarıdan gelmiş bir kavram olduğunu belirterek, "Onların kullanmadığı, bize kullandırmaya çalıştığı bir kavramdır. Ama esas insan için temel olan bir hak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlıklarla ilgili konuşmalarında "uç beyi" ifadesini kullanmasının aslında bir idari tanımlama amaçlı olduğunu dile getiren Soylu, "Merkezi yönetimin idari tanımlaması muhtarlardır ve iki fonksiyonu vardır. Bir taraftan halkın sürücüsüdür, diğer taraftan da devletin temsilcisidir. Burada Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye aslında muhtarlık mekanizmasının neye tekabül ettiğini çok güzel bir şekilde gösterdi." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Lütfi Arı tarafından muhtarlık ve merkezi sistemin işleyişi, modern yönetim ilişkileri ve yerinde kademeli çözümlerin aşamalarının anlatıldığı panele, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları da katıldı.