Yenişehirlioğlu: Filistin'de binlerce evlat öldürülüyorken, medeni denen Batı sesini çıkarıyor mu

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bugün Filistin'de binlerce evlat öldürülüyorken, çocuklar katlediliyorken, paramparça olmuş cesetleri anneler kucaklarında hastanelere taşırken, medeni denen Batı dünyası sesini çıkarıyor mu? Hani onlar çağdaştı, hani onlar moderndi, hani onların kodları ile kodlanırsak insan olacaktık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce ' Türkiye Yüzyılı'nda Edebiyat ve Sinema' konulu söyleşi düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı programa, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, belediye çalışanları ile vatandaşlar da katıldı.

'HANGİMİZİN KODLARI DAHA MEDENİ'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Yenişehirlioğlu, "Kendi geçmişimizi inkar ederek var olacağımıza inandık ama yanlışa düştük. Hayvan hakları dediğinizde, bugün çok konuşulan hadise, bize Batı'dan gelen bir kavram değil. Kendi medeniyet kodlarımızda var. Onların medeniyetinde insanların kafaları giyotin ile kesilirken, işkence edilirken, bizim medeniyetimizde bir yerden bir yere göç ederken ayakları, kanatları kırık olan leylekler için laklakhane denilen hastaneler inşa edilmişti. Hangimizin kodları daha medenidir. Bugün Filistin'de binlerce evlat öldürülüyorken, çocuklar katlediliyorken, paramparça olmuş cesetleri anneler kucaklarında hastanelere taşırken, medeni denen Batı dünyası sesini çıkarıyor mu? Hani onlar çağdaştı, hani onlar moderndi, hani onların kodları ile kodlanırsak insan olacaktık. Demek ki kendi kültürünü, kendi sanatını, kendi edebiyatını var ettiğin takdirde bir medeniyet havzası oluşturabiliyorsun. Edebiyat da böyle. Kelam, güçlü bir şeydir" diye konuştu

'EDEBİYAT VE SİNEMA, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR'

Edebiyat ve sanatın toplumlar için önemini anlatan Yenişehirlioğlu, "Günümüz insanının emek sarf etmeden sadece kendine anlatılmasını ya da seyredilmesini ya da anlık görüntülerle kimlik oluşturduğunu görüyoruz. Sadece sosyal medya kullanmak için belli mottolara sahip olduğunu, oysa derinlikli bir araştırma içinde olmadığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden bir dünyaya rahmet medeniyeti olarak inşa edeceksek okuyan, düşünen, analitik sebep sonuç ilişkisi kurabilen ama asla kendi köklerinden utanmayan, kendi kültürünün dışındaki kültürleri sadece düşman gibi görmeyen ama yanlışı ve doğrusuyla tespit edecek evrensel bir kimlik oluşturmak üzerine kurmalıyız. Başka türlü çıkış noktamız yoktur. Bu noktadaki edebiyat ve sinema, en büyük gücümüzdür" dedi.

'SANATIN GÜCÜNÜ KULLANMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Sanatın gücünü kullanmak mecburiyetin olduklarını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Sanatın gücünü kullanmak mecburiyetindeyiz. Bütün mesele öz güvendir. Kendi öz güvenimizi korur, kendi medeniyetimizden feyz alır ve bunu evrensel fanatik olmayan bir bakış açısıyla oraya koyarsak, o zaman dünyanın kurtuluşu bu coğrafyadan olacaktır. Dünyanın geldiği nokta, muhteşem bir açmaz içindedir. Dünya, cinnet geçirmektedir, faşizm katliamlarına ses çıkarmamaktadır. İsrail'e tek bir laf edememektedir ve felsefi düşünce yapısı açısından perişan vaziyettedir. Sadece bu Anadolu coğrafyası evlatlarından, bizlerden ses çıkmaktadır. Güçlü Türkiye'yi var edebilmek için sanatımızı da kullanarak, evrensel bir bakış açısıyla dünyadaki akan gözyaşının ve kanın durdurulması güçlü bir Türkiye'nin var olmasıyla alakalıdır. Ancak kendi kültür havzamızdan beslenir, güç alır o öz güvenle ülkemizi inşa edersek, gençlerimiz açısından söylüyorum sonuca ulaşabiliriz" dedi.

'KÜLTÜR VE SANAT BİLİNCİ YERLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Mustafa Demir ise ekim ayında 'Türkiye Yüzyılı'nda kültür ve sanatın rotası Samsun'da belirleniyor' mottosu ile 'Kültür ve Sanat Çalıştayı' düzenlediklerini hatırlatarak, "Hem kentimiz hem ülkemiz için çok önemli olan bu çalıştaya, Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki en önemli isimleri katıldı. Kültür ve medeniyet adına ne varsa, orada konuşuldu. Kayda alınan konuşmalar ve çıkan değerlendirmeler, şu an yazılı hale getiriliyor. Lansmanını kısa bir süre sonra yapacağız. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nin merkezi konumunda bir şehir. Kültür adına, sanat adına söz söyleyebilecek ne kadar değer varsa, onların ifadeleri ve katkılarıyla bizi biz yapan medeniyetimizi oluşturan değerlerimizi herkesle paylaşarak, bölgede yaygın kültür ve sanat bilinci yerleştirmek istiyoruz. Kültür ve sanat alanında katkı vermek adına bu zamana kadar birçok çalışma gerçekleştirdik, bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Demir'in, Yenişehirlioğlu'na hediye takdim etmesinin ardından program sona erdi.