Yenişehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Yenişehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Özyiğit, 2019 yılından bu yana Yenişehir Belediyesi Akademi'de devam eden '0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulamaları' hakkında bilgi verdi.

Otizm gibi hastalıklar erken dönemde tespit ediliyor

Uygulamaların sonuçlarını meclis üyeleriyle paylaşan Özyiğit, "Bugüne kadar toplamda 2 bin 484 çocuğumuz '0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulamaları'mıza tabi tutuldu. Klinik psikolog eşliğinde yapılan değerlendirmeler sonucunda otizm şüphesiyle yönlendirilen ve tedavi süreci başlayan 66 çocuktan 21'i ve dil-konuşma alanında yaşadığı gecikme ve problemlerle yönlendirilen 344 çocuktan 162'si iyileşme gösterdi" dedi.

İleri gelişim gösteren çocuklar yönlendiriliyor

Başkan Abdullah Özyiğit, dikkat eksikliği ve hiperaktivite şüphesiyle yönlendirilen ve tedavi süreci başlayan 66 çocuktan 12'sinin ve motor becerilerinde yaşadığı gecikme ve problemlerle yönlendirilen 190 çocuktan 148'inin de iyileşme kaydettiğini ifade etti. İleri gelişim gösteren çocukları da tespit ettiklerini belirten Özyiğit, anne ve babalara psikolojik destek sağlandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "71 çocuğumuzun ileri gelişim gösterdiği belirlenmiş, ilgi alanı ve becerilerine göre uygun eğitimlere ve sosyal alanlara yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Anne, baba ve çocuk ruh sağlığını korumaya yönelik uygulama çerçevesinde 110 anne ve babaya psikolojik destek de sağladık."

Başkan Özyiğit, aileleri projeye dahil olmaya çağırdı

Gelişim problemi riski olan bireylerde yapılan erken müdahale, çocuğun durumu en az zararla atlatmasını, hatta durumdan etkilenmeden kurtulmasını sağlarken, yönlendirme ve aile eğitimlerinin planlanması ise Yenişehir Belediyesi Akademi'de uzmanlar tarafından yapılıyor. Yenişehir Belediyesi Akademi'de ücretsiz verilen uygulamadan yararlanmak isteyen aileler '0324 327 46 40' numaralı telefonu arayarak, randevu oluşturabiliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de aileleri projeye dahil olmaya ve çocuklarının geleceği için Yenişehir Belediyesi Akademi'ye davet etti. - MERSİN