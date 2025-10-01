Yeniden Refah'taki istifalara ilişkin Mehmet Altınöz'den çarpıcı değerlendirme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na başlarken Haberler.com, Meclis bahçesinde siyasi isimlerle gerçekleştirdiği canlı yayınlarla gündemin nabzını tutuyor.

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuklarından biri olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, parti içindeki istifalara ilişkin Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA EDENLERİN BİRÇOĞU BASKIYLA BAĞIMSIZ OLDU"

Son dönemde bazı belediye başkanlarının Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek farklı partilere katılması veya bağımsızlığını ilan etmesiyle ilgili sorulara yanıt veren Altınöz şu ifadeleri kullandı:

"Çalkantılı süreç aslında hiçbir zaman yoktu. Evet, bizim bazı belediye başkanlarımız kendi şahsi dünyalarında bu istifaları gerçekleştirdiler ama bunlar bir elin parmağını geçmez. Birçoğu ciddi bir baskıyla bağımsız oldular. Bu insanlar ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Karşınızda bir devlet baskısı var"

"SİYASİ PARTİLER KANUNU'NUN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Mevcut siyasi partiler kanununun yetersiz olduğunu belirten Altınöz değişiklik çağrısında bulunarak, "Biz bir belediye başkanının başka bir partiye geçmesini veya kendi partisinden ayrılmasını istifa etmesini doğru bulmuyoruz. Siyasi Partiler Kanunu'nun değişmesi lazım. Esas mesele bu. Siyasi Partiler Kanunu değişirse bir partiden seçilen bir kişi ister milletvekili olsun, ister belediye başkanı olsun, ister meclis üyesi olsun. Kendisi eğer istifa edecekse o zaman makamından da istifa edecek. Belediye başkanlığını da bırakacak. Milletvekilliğini de bırakacak. Türkiye'de şu anda özellikle de iktidarın baskısıyla maalesef bir siyasetçi pazarına dönmüş durumda" diye konuştu.