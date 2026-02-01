Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Çanakkale'de konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bin yıllık tarihimizde bölgeye liderlik etmişiz, bundan sonra da bu liderlik misyonunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim bayrağımız Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da Arnavut'un da namusudur, şerefidir." dedi.

Kılıç, Çanakkale Belediye Çalışanları Sosyal Tesislerinde düzenlenen partisinin il divan toplantısında yaptığı konuşmada, Türk'ün ve Kürt'ün kaderinin, Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'ın kılıcının ucunda birleştiğini söyledi.

Bin yıllık kardeşliğe değinen Kılıç, "Biz aynı coğrafyanın evlatlarıyız. Aynı Peygamber'in ümmeti, aynı Allah'ın eşit kullarıyız." diye konuştu.

Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin küçük bir devlet olamayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüktür, daha büyük olmak zorundadır. Bizim milletimiz sönük, zayıf, ezik, itilmiş, kakılmış bir millet olamaz. Bin yıllık tarihimizde bölgeye liderlik etmişiz, bundan sonra da bu liderlik misyonunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim bayrağımız Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da Arnavut'un da namusudur, şerefidir. Bizim Türklüğümüz ırkçılık değildir, kan bağı değildir, din bağıdır, kardeşlik bağıdır, gönül bağıdır, kalp bağıdır. Bin yıl boyunca sınanmış nice eleklerden, nice köprülerden geçmiştir. Bayrağımızı gönderden indiren serseri, sadece kendi şeref ve haysiyetini ayaklar altına almıştır. O aşağılık davranış ne Nusaybin'e ne de Mardin'e mal edilebilir."

Konuşmasının ardından Kılıç'a, Yeniden Refah Partisi Çanakkale İl Başkanı Memet Salih Yüzbaşı, Truva atının maketini takdim etti.