Yeniden Refah Partisi Karabük merkez ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti

Yeniden Refah Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Yunus Emre Ulu, parti içinde yaşanan bazı değerlendirmeler ile Filistin, Doğu Türkistan ve Orta Doğu'nun mazlum coğrafyalarından gelen öğrencileri evlerinde ziyaret ettikleri ancak parti il yöneticilerinin "partiye üye ya da oy kazandırmayacağı" sözleri üzerine görevinden yönetimi ile bilikte istifa ettiğini açıkladı.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada Temmuz 2024'te başladığı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yönetim kurulu ile birlikte bıraktıklarını belirtti.

Necmettin Erbakan tarafından ortaya konulan Milli Görüş misyonuna inanan kadrolar olarak görevlerini samimiyetle yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Ulu, görev süresi boyunca Karabük'te sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler ve dernekleri ziyaret ettiklerini, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydetti.

Yaptıkları faaliyetlerde önceliklerinin gönül kazanmak ve insan odaklı bir anlayışla hareket etmek olduğunu belirten Ulu, bu doğrultuda çeşitli farkındalık etkinlikleri de düzenlediklerini ifade etti.

Ramazan ayında başlattıkları "Çayı Koyun Refah Geliyor" projesi kapsamında öğrenci evlerini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiklerini aktaran Ulu, ziyaret ettikleri öğrencilerin önemli bir bölümünün Filistin, Doğu Türkistan ve Orta Doğu'dan gelen gençlerden oluştuğunu belirtti.

Ulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ziyaret ettiğimiz öğrencilerin büyük bir kısmı Filistin, Doğu Türkistan ve Orta Doğu'nun mazlum coğrafyalarından gelen gençlerdi. Bizler için bu kardeşlerimiz yabancı değil; aksine gönül coğrafyamızın birer parçası ve öz kardeşlerimizdir. Ancak yapılan bu ziyaretlerin ardından parti yöneticileri tarafından söz konusu çalışmaların durdurulması yönünde uyarılar aldık. Gerekçe olarak ise bu öğrencilerin partiye üye ya da oy kazandırmayacağı yönünde ifadeler kullanıldı. Yapılan her faaliyetin ardından 'oy ve üye kazandırıp kazandırmadığı' sorusunun gündeme getirilmesi ve il yönetiminde bulunan bazı kişilerin '20 aydır burada boş boş durdunuz' şeklindeki söylemleri ise bizler için bardağı taşıran son damla olmuştur." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı