Yeniden Refah Partisi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanlığı, Konak Meydanı'nda düzenlediği basın açıklaması ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları sonlandıracak bir eylem planı oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanlığı, Konak Meydanı'nda ikindi namazı sonrası İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İl Başkanı Cemal Arıkan, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı vazgeçilemez davaları olarak gördüklerini söyleyen Arıkan, "Mescid-i Aksa'nin şehri Kudüs; Rabbimizin mübarek kıldığı belde. Son bir asırdır zulmün, gözyaşının ve işgalin en şiddetlisinin yaşandığı aziz şehir. Siyonist zulüm bu sefer Gazze Şeridi'nde gösterdi kendisini. Daha önce binlerce kardeşlerimizin hedef olduğu gibi gözlerini, kalplerini, ruhlarını kan bürümüş siyonist İsrail askerleri tarafından onlarca kurşun sıkıldı bedenlerine. Haydi bir kez daha feryat edelim hep beraber, bir kez daha haykıralım kahrolsun İsrail diye, bir kez daha lanet okuyalım dünya siyonizmine. Bütün bu yaptıklarımız siyonist İsrail'i durdurmayacak, işgalin sona ermesi için yeterli olmayacak, Aksa'yı ve onun aziz bekçileri Filistinli mazlum kardeşlerimizi kurtarmayacaktır" dedi.

Arıkan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yaptıklarımızla yeni cinayetlerin önüne geçilemeyecek, Kudüs yeniden bizim olmayacaktır. Biz elbette ki haykırmaya, 'kahrolsun İsrail' demeye ve lanet okumaya devam edeceğiz. Biz elbette ki meydanları doldurup sesimizi yükseltmeye, bu zulme razı olmadığımızı göstermeye devam edeceğiz. Biz elbette ki kol kola girip Filistinli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam edeceğiz. Türkiye bu konuda derhal harekete geçmeli, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 Birliği çatısı altında ortak bir hareket planı ortaya koymalıdır. İsrail işgalini sona erdirecek, Gazze ablukasını ortadan kaldıracak, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları sonlandıracak bir eylem planı oluşturulmalıdır. Bilinmelidir ki Müslüman halklar Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin ve Gazze konusunda yöneticilerden daha fazla duyarlıdır. Müslüman ülkelerin hükümetlerinin atacakları adımlara her türlü desteği vereceklerdir. Bizler Yeniden Refah Partisi mensubu ve milli görüşçüler olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı Türkiye'nin ve İslam aleminin gündemine taşıyan ve kalbi her daim bu kutsal belde ile birlikte atan merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yolunda yürümeye devam ediyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı vazgeçilemez davamız olarak görüyoruz. Siyonist İsrail'in barbarlıklarına kimse dur diyemeyecekse, bizler bir gün mutlaka bu vazifeyi yerine getireceğiz kararlılığı ile mücadelemize devam ediyoruz. Ey İsrail, 'bir gün akıttığın mazlumların kanında boğulacaksın' sözünü dilimizle değil kalbimizle haykırıyoruz." - İZMİR