Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Sarıyer'de 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Erbakan burada yaptığı açıklamada, "Birinci turda Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanımızın galibiyetiyle seçimi tamamlanacağını düşünüyoruz. nşallah Yeniden Refah Partimizin de güçlü bir grupla mecliste yer alacak oyu alacağına inanıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sarıyer'de 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Sarıyer Merkez'de seçim standının bulunduğu alandan gerçekleşen yürüyüşte esnafla selamlaşan Fatih Erbakan, vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

"SEÇMENİN BÜYÜK BİR TEVECCÜHÜ, BÜYÜK BİR İLGİSİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Yeniden Refah Partisi standının önünde açıklamalarda bulunan partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün bendenizin de milletvekili adayı olduğum İstanbul 2'nci bölgede Sarıyer ilçesinde halkımızla buluşma programını gerçekleştirmek üzere buraya geldik. İnşallah programımızın bereketli olmasını diliyorum. Yarın da inşallah Anadolu'ya, Trabzon'a, Erzurum'a ertesi gün de Bingöl, Elazığ ve Malatya'ya mitingler ve salon programları için geçeceğiz. ve tabii hem Anadolu'ya hem de bendeniz buradan aday olduğum için İstanbul'da da ağırlık veriyoruz. Hem Türkiye genelinde hem İstanbul'umuzda 2'nci bölgemizde halkımızın, seçmenin büyük bir teveccühü, büyük bir ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bundan da büyük bahtiyarlık duyuyoruz. İnşallah bu ilgi, bu sevgi, bu heyecan 14 Mayıs'ta sandığa da yanşayacak ve Yeniden Refah Partimizin, Cumhur İttifakı'nın zaferine vesile olacaktır" dedi.

"SEÇMEN BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENMEK İSTEMİYOR"

"Birinci turda Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanımızın galibiyetiyle seçimi tamamlanacağını düşünüyoruz" diyen Erbakan, "İnşallah Yeniden Refah Partimizin de güçlü bir grupla mecliste yer alacak oyu alacağına inanıyoruz. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, özellikle Anadolu'daki inançlı insanlarımız, seçmenimizin çok kahir ekseriyeti, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarının kaybedilmesinden endişe ediyor. Millet İttifakı'nın bu doğrultudaki tavırları, söylemleri seçmenimiz nezdinde olumsuz bir hava oluşturuyor. Diğer taraftan tabi 7'li, 8'li bir sisteme geçilecek olması, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı ve 8'incisi de Cumhurbaşkanı; Bunların hepsinin oy birliğiyle karar alacak olması bir karmaşanın ve kaosun habercisidir. Böyle bir belirsizliğe, böyle bir maceraya da seçmenimiz sürüklenmek isteniyor. Bütün bu gelişmeler değerlendirildiğinde Cumhur İttifakı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Yeniden Refah Partimizin İnşallah zaferle çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.