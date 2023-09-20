Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da mahalle teşkilatlarını güçlendirecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da mahalle teşkilatlarını güçlendireceklerini ve 2024 seçimlerine daha güçlü bir şekilde gideceklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün İstanbul genelinde 450'nin üzerinde mahalle başkanımız belirlendi. Bunu çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız, 1000'e çıkartacağız ve 2024 seçimlerine mahalle teşkilatlarımızın gayretiyle çok daha güçlü ve etkili bir şekilde gideceğiz." dedi.

Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" başlıklı program kapsamında Fatih, Kağıthane ve Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Fatih'te partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Erbakan, esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Kağıthane'ye geçen Erbakan, burada da esnafı ziyaret edip vatandaşlarla selamlaştı, bazı partililere rozet takdim etti.

Partisinin Bağcılar'daki Kirazlı Mahalle Temsilciliğinin açılışına katılan Erbakan, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarına dikkati çekerek girdikleri ilk seçimde milletin kendilerini bağrına bastığını ve büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

Erbakan, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Hedefimiz 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 14 Mayıs'ta ortaya koyduğumuz çıtayı daha da yükseğe taşımaktır. Yeniden Refah Partimizin sürekli büyüyen, yükselen, milletimizin umudu olan bir parti olduğunu 31 Mart 2024'te inşallah göstermek istiyoruz." diye konuştu.

CHP'nin büyük vaatlerle belediye seçimlerini kazandığını dile getiren Erbakan, "İstanbul'da 5 seneden beri yaptıkları ortadadır. 'Konut sorununu çözeceğiz.' dediler, çözdükleri yok. 'Belediyedeki taşeron işçilerle ilgili sorunu çözeceğiz, mağduriyetleri gidereceğiz.' dediler, hiçbirini çözebildikleri yok. 'Kentsel dönüşümü halledeceğiz, İstanbul'u depreme dayanıklı hale getireceğiz.' dediler, 5 seneden beri hiçbir şey yapabildikleri yok. 'Kimseyi işinden etmeyeceğiz, ideolojisinden, kılığından, kıyafetinden dolayı kimseyi belediyeden çıkarmayacağız.' dediler ama maalesef bu sözlerinde de durmadılar. 'İstanbul'da ulaşımı sembolik ücretlerle milletimize sunacağız.' dediler ama geldiklerinden bugüne kadar İstanbul'da ulaşıma yüzde 200'ün üzerinde zam yaptılar, İstanbul Belediyesini milyarlarca dolar borca batırdılar. Dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi." ifadelerini kullandı.

"Geçmişte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

Erbakan, yıllar sonra temizlenen Haliç'in CHP yönetimi döneminde yeniden kirlenmeye başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Öyleyse milletimizin artık yepyeni, tertemiz bir sayfa açılmasına ihtiyacı var. Nasıl ki 1994'te, 1989'da SHP'nin almış olduğu belediyeleri Refah Partisi olarak aldıysak 2024'te de 2019'da CHP'nin aldığı belediyeleri Yeniden Refah Partisi olarak alacağız. Geçmişte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bizim kapı gibi iş bitirme belgelerimiz, altın yaldızlı referanslarımız var. Hem 89 belediyeciliği hem 94 belediyeciliği. Şimdi yeni dönemde ilave projelerimizle, çözüm önerilerimizle milletimizin karşısına çıkacağız."

Erbakan, İstanbul'daki 1000'e yakın mahallede çalışma yaptıklarını aktararak "Bugün İstanbul genelinde 450'nin üzerinde mahalle başkanımız belirlendi. Bunu çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız, 1000'e çıkartacağız ve 2024 seçimlerine mahalle teşkilatlarımızın gayretiyle çok daha güçlü ve etkili bir şekilde gideceğiz." dedi.