Erbakan: "Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür iktidara yürüyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçlenerek gümbür gümbür iktidara yürüyor. İkinci büyük şahlanışı, ikinci kırk yıl şahlanışını gerçekleştirmek üzere kararlılıkla yoluna devam ediyor." dedi.

Partisinin, Çorum Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erbakan, Yeniden Refah Partisinin il kongrelerinin, bazı siyasi partilerin büyük kongrelerinden daha kalabalık şekilde yapıldığını söyledi.

Yargıtay'ın açıkladığı verilere göre geçen ay üye sayısını en çok artıran parti olduklarını belirten Erbakan, bu ay da rekor kırmayı, 500 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Erbakan, üye sayısındaki artışın partisinin iktidara yürüyüşünün bir göstergesi olduğunu savunarak, "Milletimiz, İslam alemi, tüm ezilenler ve mazlumlar milli görüş iktidarını özlemiştir. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki milli görüşün yeniden şahlanışın, Yeniden Refah'ın iktidarının ayak sesleri duyulmaya başlamıştır elhamdülillah." diye konuştu.

Salondakilere ümitsizliğe kapılmamaları çağrısında bulunan Erbakan, "Artık çare, umut var. Artık Yeniden Refah var elhamdülillah. Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçlenerek gümbür gümbür iktidara yürüyor. İkinci büyük şahlanışı, ikinci kırk yıl şahlanışını gerçekleştirmek üzere kararlılıkla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, iktidara geldiklerinde zam, vergi artışı yaşanmayacağını, vatandaşın banka borçlarının faizlerini silip, ana parayı da uzun vadeyle yapılandıracaklarını aktardı.

Milli görüşün yeniden iktidar olacağını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah iktidarında paylaşımda, yönetimde adalet, önce millet anlayışı, milli kaynak paketleri var. Memura, işçiye, emekliye, iktidar olur olmaz en az yüzde 100 maaş zammı var. Çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatları, ucuz elektrik, mazot, sübvansiyon ve destek var. 81 ilimize 681 refah projesi var. 54'üncü hükümette denk bütçeyi nasıl denkleştirdiysek, geleceğiz ve yine aynı şekilde gerçekleştireceğiz."