Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, 2028 seçimlerinde inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını, kendi başımıza seçimler yapacağımızı söylemek isterim." dedi.

Erbakan, Milli Gençlik Derneğinde düzenlenen partisinin "İl Sorumluları ve İl Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmasında, bıçaklı kavgada yaralanarak hayatını kaybeden Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve parti camiasına başsağlığı diledi.

Emeklilere verilecek 4 bin lira bayram ikramiyesini yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştiren Erbakan, "Yaşanabilir bir Türkiye için yeniden büyük Türkiye için ve adil bir dünya için yola çıkıyoruz. İnancımız tam, kadromuz hazır, milletimiz yanımızda. Zafer, Milli Görüşçülerindir ve yakındır." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, katıldığı bir televizyon programında, gösterecekleri Cumhurbaşkanı adayı için "Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon 'Oh be, işte aradığımız bu' diyecek" sözleriyle işaret ettiği adayın kendisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkan Mahmut Arıkan Bey'in ifadelerini biz de duyduk. Ancak bizim kendisiyle bunun öncesinde bir görüşmemiz veya bizim adaylığımızla ilgili bir mutabakatımız oluşmamıştı. Dolayısıyla kendisinin tam olarak kimi kastettiğini bilebilmemiz mümkün değil. Yine kendisine sormak gerekir. Ancak biz Yeniden Refah Partisi olarak, 2028 seçimlerinde inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını, kendi başımıza seçimler yapacağımızı söylemek isterim. Dolayısıyla bizim adaylığımız konusunda mutabık kalacak, bizim adaylığımıza destek olacak diğer siyasi partilerin de bulunması bizi tabii ki memnun eder. Böyle bir mutabakat olursa bizim adaylığımızı destekleyen diğer siyasi partilerin seçmeninin teveccühüne de layık olmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim."

Erbakan, CHP ile ilgili "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin soru üzerine de "Bu konuda temkinliyiz ve hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bana sorarsanız butlan kararı çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.