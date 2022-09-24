Fatih Erbakan: "Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisiyiz" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hedeflerinin 2023 seçimlerine kadar 500 bin üyeye ulaşmak olduğunu belirterek, "Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi durumuna gelmiştir" dedi.

Fatih Erbakan : " Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisiyiz"

KÜTAHYA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hedeflerinin 2023 seçimlerine kadar 500 bin üyeye ulaşmak olduğunu belirterek, "Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi durumuna gelmiştir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresi, Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, 4 sene önce kurulan Yeniden Refah Partisi'nin hızlı bir yükselişte olduğunu dile getirdi. Hedeflerinin 2023 seçimlerine kadar 500 bin üyeye ulaşmak olduğunu kaydeden Erbakan, "Temmuz ayında partilerine 32 bin üye kaydettik. Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi durumuna gelmiştir. Nereden söylüyorum bunu, haziran ayında Yargıtay'ın açıkladığı resmi rakamlara göre 1 ay içerisinde en fazla üye kaydeden parti Yeniden Refah Partisi olmuştur. Temmuz'da kendi rekorumuzu egale edip, bir ayda 32 bin üye kaydettik. Bir sonraki il başkanları toplantımıza kadar bir ayda 50 bin üye kaydedeceğiz ve üye sayımızı 350 bine çıkaracağız. 2023 seçimlerinin öncesinde de toplam üye sayımızı 500 bin üye hedefimize hep birlikte ulaştıracağız" dedi.

Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda kamuda tasarruf dönemini başlatacaklarını vurgulayarak, "Tasarruf ile sağlanan kaynağı 85 milyona aktaracağız. İlk işimiz işçi, memur ve emekliye yüzde 150 maaş zammı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erbakan'a konuşmasından sonra İl Başkanı Osman Gezgin tarafından hediye takdim edildi.

Tek listeyle seçime gidilen kongrede mevcut başkan Osman Gezgin yeniden il başkanlığına seçildi.