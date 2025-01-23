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Yeniden Refah Partisi Erzurum Yakutiye İlçe Kongresi Heyecanla Bekleniyor

Yeniden Refah Partisi Erzurum Yakutiye İlçe Kongresi Heyecanla Bekleniyor
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Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum Yakutiye İlçe Kongresi, 26 Ocak 2025 tarihinde İbrahim Erkal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongrede, yeni dönem hedefleri ve projeleri ele alınacak ve katılımın yüksek olması bekleniyor. Parti üyeleri dayanışma mesajları verecek.

Yeniden Refah Partisi'nde Erzurum Yakutiye İlçe Kongresinin heyecanı yaşanıyor.

26 Ocak 2025 Pazar günü saat 13.00'te İbrahim Erkal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan kongreye yoğun bir katılım bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Yakutiye İlçe Başkanı Bahri Güler, kongre hazırlıkları hakkında yaptığı açıklamada, büyük bir heyecan içinde olduklarını ve katılımın yüksek olacağını düşündüklerini belirtti. Kongreye, Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Protokolden Sorumlu Teşkilat Başkan Yardımcısı Sadık Çat da katılacak. Parti teşkilatının önemli isimlerinin de yer alacağı bu etkinlikte, Yakutiye İlçe Teşkilatı'nın yeni dönemdeki hedefleri ve projeleri ele alınacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen bu önemli organizasyonda, partililer bir araya gelerek dayanışma ve birlik mesajı verecek.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, "Yakutiye 2. Olağan Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu önemli buluşmada Yeniden Refah Partisi ailesi olarak bir araya gelip güçleneceğiz ve şehrimiz için daha güzel bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Kongremiz, Yeniden Refah Partisi'nin aziz milletimizin huzur ve refahını artırma yolunda attığı adımların bir devamıdır. Siz değerli hemşerilerimizi de bu coşkuya ortak olmaya, davamıza destek vermeye davet ediyorum." dedi.

İlçe kongresinde genel merkezi temsilen katılacak olan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Sadık Çat ise " Bu dava, yalnızca bir siyasi hareket değil, milletimizin ve Ümmetin geleceği için verilmiş büyük bir mücadeledir. Erbakan Hocamızın 'Bu yol dikenlidir, zordur' özleri hepimize rehber olmuştur. Ancak bu zorlukları göze alarak, ülkemizi ve Beldemizi hak ettiği refaha ve adalete kavuşturmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu davada arkadaşlarımızın, böylesine fedakarlıklarla birbirine kenetlenmesi, bizim en büyük gücümüz olmuştur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, adımlarımızı sağlam kılsın. Tüm vatandaşlarımızı ilçe kongremize davet ediyorum. Gün birlik beraberlik günüdür" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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