Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Sedat Yalçın'ı aday gösterdi

Güncelleme:
Abone Ol

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın, adaylığı resmi olarak duyuruldu.

YENİDEN Refah Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın'ı aday gösterdi.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 313 belediye başkan adayını açıklayan partide son olarak Bursa büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti'de 5 yıl il başkanlığı da yapan Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın, parti genel merkezinde yapılan görüşme sonrası Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından adaylığı resmi olarak duyuruldu. Genel Başkan Fatih Erbakan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız oldu. Bursa'ya ve partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sedat Yalçın ile birlikte açıklanan diğer bir aday da Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu.

SEDAT YALÇIN KİMDİR?

1961 doğan ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini icra eden Sedat Yalçın, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1982 mezunu. Maliye Bakanlığında 10 yıl süre ile Vergi Başmüfettişliği yaptı. Türkiye'nin birçok bölgesinde vergi incelemeleri ve kamu kurumları teftişi görevleri ile bulundu.

Ankara Defterdar Yardımcılığı görevini yürüttü. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Baş denetçi sıfatları ile 20 yıla yakın süre yabancı sermayeli büyük ölçekli şirketlerde ve farklı sektörlerde vergi danışmanlığı ve bağımsız denetim çalışmaları yürüttü. Ekonomi, Kamu Maliyesi, Kent Ekonomileri ve Sürdürülebilir Kentler ile ilgili kitap ve makaleleri yerel ve ulusal basında ve hakemli dergilerde yayınlandı.

20 yılı aşkın siyasi deneyiminde, AK Parti'de il başkanlığı yaptığı 5 yıl boyunca geçirdiği yerel ve genel seçimlerde, Bursa'nın başarısını rekor seviyelere yükseltti. Türkiye'de ilk sayılabilecek, uluslararası uzmanların katılımı ile 'Bursa 2023 Kent Vizyonu'nu hazırladı ve ekibi ile birlikte Bursa halkına sunumunu gerçekleştirdi. İklim Değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatının Türkiye  ekonomisi ve kentleri üzerinde oluşturacağı etkileri araştırmak ve yol gösterici çalışmalar yürütmek üzere Sürdürülebilir Kent Araştırmaları Derneği (SÜKAD) kurucu başkanlığını üstlendi.

Bursaspor Divan Kurulu Üyesi. Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası, Kızılay Bursa Şubesi, Maliye Gelirler Kontrolörleri Vakfı, Kamu Politikaları Enstitüsü, Balkan-Kafkas ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerine ait yöre derneklerinde Onur üyelikleri bulunmaktadır.

İngilizce bilen Sedat Yalçın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Belediye Başkanlığı Refah Partisi Sedat Yalçın Bursa Bursa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Ocak 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri! ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kiminle eşleşti? Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Başak Demirtaş aday oldu mu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? ARA TATİL (SÖMESTR) TARİHLERİ 2024 | Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte? Ziraat Türkiye Kupası son 16'ya kalan takımlar hangileri? 2024 Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri! 2024 Bağkur primi ne kadar? Bağkur prim günü 7200 oldu mu? Hakimlik ve Savcılık Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı! DOLAR NE KADAR? 22 Ocak Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle! 22 Ocak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izleme linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title