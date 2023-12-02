Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını tanıttı
Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde il, ilçe ve belde başkan adaylarını düzenledikleri tanıtım toplantısıyla duyurdu.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde il, ilçe ve belde başkan adaylarını düzenledikleri tanıtım toplantısıyla duyurdu.
Yeniden Refah Partisi il ve ilçe belediye başkan adaylarını Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla duyurdu. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 5'ınci yılında 81 il teşkilatı, 900'den fazla ilçe teşkilatı, 331 bin resmi üyesi ve 14 Mayıs seçimlerinde kazanılan 5 milletvekiliyle hızla büyüdüğüne dikkati çekti. Erbakan, "Yaklaşmakta olan 31 Mart Yerel Seçimlerine daha da yüksek bir tempoyla hazırlanmaya devam edeceğiz ve bu seçimlere 400 binin üzerinde üyeyle gireceğiz" ifadelerine yer verdi.
87 belediye başkan adayı
Erbakan, geçen hafta 49 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, "Burada 85 belediye başkan adayımızı daha ilan edeceğiz. Bugün 1 büyükşehir belediye başkanımızı, 2 il belediye başkan adayımızı, 61 ilçe belediye başkan adayımızı ve 23 belde başkan adayımızı tanıtacağız ve toplamda 87 belediye başkan adayımızı tanıtacağız" diye konuştu.
"Belediyeler yerel darphanelere dönüşmüştür"
Mevcut belediye yönetimlerine de eleştirilerde bulunan Erbakan, "Türkiye'de belediyeler halka hizmet etmekten çok servet transferi için kullanılan, yoksulluk ve rüşvet ağına saplanmış yapılar haline gelmiştir. Belediyeler çeşitli dönemlerde çeşitli zümrelerin gelip servet transferi yaptığı, parti teşkilatlarının beslendiği yerel darphanelere dönüşmüştür" dedi.
"31 Mart yerel Seçimlerinden yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız"
Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber oy oranları için anket yapıldığını da belirten Erbakan, " Bu anketlerde Yeniden Refah Partimize de yüzde 6'lık bir oran veriliyor. 14 Mayıs seçimlerinde ise yüzde 1'in altında oy veriyorlardı. Fakat Yeniden Refah Partimiz yüzde 3'e yakın bir oy aldı. Yani anketlerde gösterilenlerin 3 misli kadar oy aldı. Mart ayında da aynısı olacak ve 31 Mart yerel Seçimlerinde yüzde 20'in üzerinde oyla çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.
"Sosyal medya fenomeni denilen kişilerin değerlerimizi nasıl ayaklar altına aldıklarını seyrediyoruz"
Gündemde yer alan sosyal medya fenomenleri hakkında da konuşan Erbakan, "Kendilerine sosyal medya fenomeni denilen bazı kişilerin ahlaki kuralları, inancımızın prensiplerini, millet olarak sahip olduğumuz değerleri nasıl ayaklar altına aldıklarını seyrediyoruz. Teşhircilik, dolandırıcılık, para aklama, kirli işler garip bağlantılar birer birer oraya dökülüyor. Öte yandan ahlakı ve yaşantısıyla gençlere örnek olması gereken sporcularımızın, bir faninin ömrü boyunca çalışsa elde edemeyeceği bir servete ulaşmasına rağmen yine de doymayıp faizle, alın teri dökmeden daha fazla kazanmak uğruna içine girdikleri sistemleri görüyorsunuz. Materyalist, dünyacı, nefis odaklı bir nesil yetiştirirseniz işte bunlar başınıza gelir. Biz milli görüşçüler olarak 54 seneden beri önce ahlak ve maneviyat diye bunun için söylüyoruz" açıklamasında bulundu.
Yeniden Refah Partisi'nin açıkladığı Belediye Başkan adayları ise şu şekilde:
"Adana Kozan İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Abdullah Baysal
Adana Sarıçam İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Yeter
Adana Yumurtalık İlçe Belediye Başkan Adayı Enver Çelik
Afyonkarahisar Salar Belde Başkan Adayı Halil Aygün
Afyonkarahisar Susuz Belde Başkan Adayı Uğur Avcıl
Afyonkarahisar Gebeceler Belde Başkan Adayı Mesut Gönül
Afyonkarahisar Kocaöz Belde Başkan Adayı Osman Çöygün
Afyonkarahisar Serban Belde Başkan Adayı Selahattin Uğur
Aksaray Topakkaya Belde Başkan Adayı Ramazan Büdün
Ankara Ayaş İlçe Belediye Başkan Adayı Bülent Taşan
Ankara Güdül İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır
Ankara Kalecik İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadağlı
Ankara Kızılcahamam İlçe Belediye Başkan Adayı Seyfullah Köken
Ankara Çubuk İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Erdoğan
Ankara Polatlı İlçe Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir
Antalya Kepez İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Ömer Reyhan
Balıkesir Kepsut İlçe Belediye Başkan Adayı Selahattin Çakır
Balıkesir Gömeç İlçe Belediye Başkan Adayı Yüksel Kaplan
Balıkesir Dursunbey İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Ericek
Bartın Amasra İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Osman Kadıncı
Bartın Abdipaşa Belde Başkan Adayı Erdal Yıldırım
Batman Gercüş İlçe Belediye Başkan Adayı Abdullah Yalçın
Batman Kayapınar Belde Başkan Adayı Mehmet Zeyni Önel
Batman Sason Belde Başkan Adayı Abdullah Tunç
Bayburt Arpalı Belde Başkan Adayı Turhan Kocatürk
Bingöl Yedisu İlçe Belediye Başkan Adayı Bilal Yabaş
Bingöl Arakonak Belde Başkan Adayı Ahmet Nejat Bingöl
Bolu Göynük İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Eker
Bursa Gürsu İlçe Belediye Başkan Adayı Fehim Topçu
Bursa Karacabey İlçe Belediye Başkan Adayı Fahrettin Dengiz
Çorum Dodurga İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Şahin
Çorum Bayat İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Atıf İmal
Çorum Düvenci Belde Başkan Adayı Cemal Boyraz
Diyarbakır Çermik İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Akdağ
Diyarbakır Çüngüş İlçe Belediye Başkan Adayı Şadi Demirkıran
Erzurum Aziziye İlçe Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpınar
Erzurum İspir İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Dağ
Erzurum Çat İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Yüzüak
Eskişehir Odunpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Dinç Biçer
Eskişehir Mihaliççık İlçe Belediye Başkan Adayı Leman Başol
Eskişehir Alpu İlçe Belediye Başkan Adayı Hikmet Özkan
Eskişehir Çifteler ilçe Belediye Başkan Adayı Yasin Kazan
Gümüşhane Deredolu Belde Başkan Adayı Ramiz Üstün
Gümüşhane Yeşilbük Belde Başkan Adayı Yüksel Karakuş
Isparta Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran
İstanbul Zeytinburnu İlçe Belediye Başkan Adayı Gökhan Kasap
İstanbul Ümraniye İlçe Belediye Başkan Adayı Orçun Şekercioğlu
Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca
Karaman Ayrancı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükparmaksız
Kars Selim İlçe Belediye Başkan Adayı Cihangir Boz
Kayseri Sarız İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Arik
Kayseri Tomarza İlçe Belediye Başkan Adayı Raşit Karagöz
Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Muhammed Ali Tekinay
Kocaeli Gölcük İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren
Konya Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Özerdem
Konya Akören İlçe Belediye Başkan Adayı Ramazan Soycak
Konya Yunak İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Sever
Kütahya Gediz İlçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Girdin
Kütahya Eskigediz Belde Başkan Adayı Yakup Çelik
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatice Nur Germir
Manisa Şehzadeler İlçe Belediye Başkan Adayı Ramazan Akar
Manisa Yunusemre İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Avcul
Manisa Ahmetli İlçe Belediye Başkan Adayı Yalçın Çapanik
Manisa Gölmarmara İlçe Belediye Başkan Adayı Sezen Karaboğa
Manisa Sarıgöl İlçe Belediye Başkan Adayı Rıdvan Karagöl
Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı Seyfettin Alpsoy
Muğla Dalaman İlçe Belediye Başkan Adayı Filiz Kubilay
Ordu Gürgentepe İlçe Belediye Başkan Adayı Oktay Kaya
Ordu Kabadüz İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirel
Osmaniye Kadirli İlçe Belediye Başkan Adayı Mahmut Bozdoğan
Osmaniye Bahçe İlçe Belediye Başkan Adayı Erol Aktaş
Osmaniye Hasanbeyli İlçe Belediye Başkan Adayı Yakup Savı
Osmaniye Ellek Belde Başkan Adayı Kamil Gökçe
Siirt Kayabağlar Belde Başkan Adayı Suat Özerdem
Şanlıurfa Akçakale İlçe Belediye Başkan Adayı Esad Özlü
Şanlıurfa Harran İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Özyavuz
Şırnak Görümlü Belde Başkan Adayı Hakan Özdemir
Şırnak Çalışkan Belde Başkan Adayı Nadir Yiğit
Tokat Çamlıbel Belde Başkan Adayı Ufuk Er
Tokat Güryıldız Belde Başkan Adayı Osman Doğan
Tokat Niksar İlçe Belediye Başkan Adayı Davut Berdibek
Tokat Gürçeşme ilçe Belediye Başkan Adayı Şevket Yücel
Tokat Yolkonak İlçe Belde Başkan Adayı Fahri Türk
Trabzon Arsin İlçe Belediye Başkan Adayı Hamza Bilgin
Trabzon Maçka İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Öztürk
Trabzon Şalpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Fatih Yılmaz
Yalova İl Belediye Başkan Adayı Ayhan Polat" - ANKARA