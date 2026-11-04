Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı mevcut haliyle kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Arıkan, Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, iktidarın takvimiyle milletin takviminin aynı işlemediğini, iktidarın eleştirdiklerine dönüştüğünü, dün karşı çıktıklarını bugün daha fazla yapar hale geldiğini iddia etti.

Vatandaşın maaşının hesabına yatmadan borçlara gittiğini dile getiren Arıkan, "AK Parti ekonomisi, bugün çıplak vatandaş ekonomisidir." eleştirisinde bulundu.

Fon soruşturmalarına değinen Arıkan, bazı kurumlara yapılan yeni görevlendirmeler için "Kalp cerrahını, beyin ameliyatına sokuyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Fon soruşturmalarında isimleri geçenlerin listesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında olduğunu ileri süren Arıkan, "Bu yolsuzlukta, bütün yollar siyasi ayağa çıkacaktır. Bu işin siyasi ayağını açıklamak zorundasınız. Bu işin bedelini sadece bürokratlara, hatta bu olayla hiç alakası olmayan insanlarımıza ödetemezsiniz." diye konuştu.

Bir tarafta "fon soygunu" iddiaları, diğer tarafta gayriahlaki ilişkiler ve istismar iddiaları üzerinden tartışmaların yürütüldüğünü kaydeden Arıkan, "Bir taraf, fon krizini gündemden düşürmek için karşı tarafın ahlaki zaaflarını öne çıkarıyor, diğer taraf, kendi cephesindeki ahlaki çürümüşlük iddialarını perdelemek için fon dosyasına sarılıyor. Herkes birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya dökme yarışına girdi ama kimse kendi kapısının önünü süpürmeye yanaşmıyor. Buradan açıkça ifade ediyoruz, pislik, pislik ile yıkanmaz." ifadelerini kullandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Arıkan, kime karşı savaşılacağının cevabını sözleşme maddeleri içinde görmek istediklerini belirtti.

Türkiye'nin tarihi vazifesinin iki Müslüman ülkeyi aynı masa etrafında buluşturmak, anlaşmazlıkları çözmek ve bölgenin geleceğini birlikte inşa etmek olduğunu anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Bir birliktelik kurulacaksa Amerika'nın veya İsrail'in bölgesel hesaplarını kolaylaştırmak için değil, bölge ülkelerinin bağımsızlığını, coğrafyamızın güvenliğini, adil bir barışı sağlamak için kurulmalıdır. Mekke'nin güvenliği de Kudüs'ün özgürlüğü de Yemen'in geleceği de Türkiye'nin bağımsızlığı da birbirinden kopuk meseleler değildir. Herkes şunu iyi bilmeli ki, coğrafyamızın geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir anlaşmada sorumluluk yalnızca imza atanlarda değil, bu metne onay verecek milletvekilleri de tarih önünde sorumlu olacaklardır. Biz, Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz. Biz, bölge ülkelerinin ortak geleceği için bir araya gelebilmeyi savunuyoruz ancak ???????bir Müslüman ülkenin güvenliğini başka bir Müslüman ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmeyi asla kabul etmiyoruz."

"Ne olduğu belirsiz bir şekilde Meclis'e sunulmasına hayır diyoruz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon soruşturmalarına ilişkin, bürokrasi ve siyasi iktidar içindeki insanların örgütlü bir şekilde bu suçu işlediklerini öne sürdü.

Ağustos sonundan ekim sonuna kadar halka açık şirketlerdeki değer kaybının 173 milyar doları geçtiğini dile getiren Babacan, "Türkiye'de pancar üreten bütün çiftçilerimiz 100 yıllık alın teriyle ne kadar bir değer oluşturuyorlarsa bu fon dolandırıcılığında şirketlerimizin kaybettiği değer buna eşit." şeklinde konuştu.

Finans piyasalarıyla ilgili kararların zamanlamasının önemine dikkati çeken Babacan, iktidarın hala durumun vahametini anlamadığını savundu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın detaylarının daha önce kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştiren Babacan, "Kanunların bir lafzı vardır bir de ruhu vardır, o ruh Meclis'teki tartışmalarla oluşur. Meclis'te kanun geçerken yapılan tartışmalar, verilen cevaplarla o ruh oluşur. Şimdi ruhsuz bir anlaşmanın getirip metnini, lafzını burada Meclis'e sunmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz bu anlaşmanın getiriliş usulüne de 'hayır' diyoruz, bu anlaşmanın bu şekliyle, ne olduğu belirsiz bir şekilde Meclis'e sunulmasına da 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup toplantısının çıkışında basın mensuplarının Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmalarına ilişkin açıklamasını hatırlatması üzerine Babacan, "Bu konu bütün açıklığıyla milletin önüne koyulmadan, TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulup burada insanların gelip de hesap vermesi sağlanmadan bu kötüye gidiş durmaz. Boşuna uğraşmasınlar, boşuna bazılarını korumaya çalışmasınlar. 'Ucu kime dokunursa dokunsun' deyip de ucu bazılarına dokunduğunda geri adım atmasınlar. Başka türlü bu çözülmez. Bu iş başka şeye benzemez." açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ise şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Sayın Gürlek'ten talebimiz, bu operasyonlar yapılırken operasyon yapılacak kişilerin siyasi kimliğine bakmamak. Operasyon yaptığımızda hangi partinin oy kaybedip hangi partinin oy kazanacağı ölçüsü, kriteri olmazsa bu cenaze bir an önce kaldırılır. Bütün yollar siyasi ayağa çıkıyor. Ne zaman ki siyasi ayak ortaya çıkartıldı, ne zaman ki AK Parti yetkililerinin masasında duran listeler kamuoyuyla paylaşıldı o gün daha bir şeffaf süreç yürütüldüğüne kanaat getireceğiz. Aksi takdirde bugün şeffaf bir süreç yürütüldüğünü söyleyemeyiz."

Kaynak: AA