Haberler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Emin Ekmen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına dikkat çekerek toplumsal güvenin aşındığını belirtti. Okul güvenliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Ekmen, güvenlik görevlilerinin artırılmasını istedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin, "Çok daha geniş bir açıdan ve çerçeveden bu olaya bakmak zorundayız. Buna baktığımızda ilk gördüğümüz şey toplumsal güven ve duygu aşınması." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Meclis'te düzenlenen etkinliklere katıldıklarını söyleyen Ekmen, 23 Nisan'ın bu yıl büyük bir hüzünle kutlandığını belirtti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenleri anan Ekmen, okullardaki güvenlik sorununu uzun süredir dile getirdiklerini söyledi.

Meclis'te okullardaki şiddetle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması konusunun yarın Genel Kurulda görüşüleceğini anımsatan Ekmen, "Çok daha geniş bir açıdan ve çerçeveden bu olaya bakmak zorundayız. Buna baktığımızda ilk gördüğümüz şey toplumsal güven ve duygu aşınması." ifadesini kullandı.

Okullarda güvenlik görevlisi bulunmasının önemine değinen Ekmen, okulların önünde polis veya bekçi görevlendirilmesini istedi.

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne "VPN kullanımı"na ilişkin 3 maddenin ihdas edileceğini söyleyen Ekmen, "VPN'le ilgili madde ihdaslarını lütfen çok hızlı bir şekilde Dijital Mecralar Komisyonu ve Adalet Komisyonunun da rol alacağı bir işleyişle Meclis'in gündemine getirin." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı

Okul saldırıları sonrası tartışma yaratan görüntü

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat
İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş: Bu büyük bir rezalet
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha