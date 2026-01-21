Haberler

Yeni Yol Parti'li Esen, KEFEK'in çocuk yaşta evlilikler ve istismara ilişkin çalışma yapmasını istedi

Güncelleme:
Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocuk yaşta evlilikler ve 18 yaş altındaki kız çocuklarının eğlence sektöründe çalıştırıldığını belirterek TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kapsamlı bir inceleme yapmasını talep etti.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocuk yaşta evlilikler ile "18 yaş altındaki kız çocukların eğlence sektöründe çalıştırıldığı" iddialarına ilişkin TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun (KEFEK) kapsamlı bir inceleme ve takip başlatması gerektiğini söyledi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki ayrı olayın, çocukların ne kadar kırılgan bir zeminde yaşadığını ve türlü riskle karşı karşıya olduğunu açıkça gösterdiğini belirtti.

Şanlıurfa'da bir vatandaşın, "kız çocuklarının 'süt parası' adı altında para karşılığı evlendirildiğini" söyleyerek yetkili kurumlara çağrıda bulunduğunu aktaran Esen, "Hiçbir örf, adet ya da kültürel gerekçe, bir çocuğun hayatı üzerinde pazarlık yapılmasını meşru kılamaz, çocukların bedeni, yaşamı ve geleceği hiçbir koşulda ekonomik ilişkilerin bir parçası olamaz." ifadesini kullandı.

Ankara'da gece kulüplerine yönelik operasyonlar yapıldığını anlatan Esen, "18 yaş altındaki kız çocuklarının eğlence mekanlarında çalıştırıldığı, ücretsiz imkanlar ve iş vaadiyle bu ortamlara çekildiği ve sonrasında cinsel sömürü baskısıyla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor." dedi.

Hem çocuk yaşta evlilikler hem de "18 yaş altındaki kız çocuklarının eğlence sektöründe çalıştırıldığı" iddialarına ilişkin KEFEK'in kapsamlı bir inceleme ve takip başlatmasını isteyen Esen, ilgili kurumların da üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
