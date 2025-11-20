Haberler

Yeni parti mi kuracak? Demirtaş'tan dilden dile dolaşan iddiaya yanıt var

Güncelleme:
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni parti kuracağı yönündeki iddiaları yalanladı. Yazılı açıklama yapan Demirtaş, "DEM Parti benim tek partimdir. Bir gün siyasette olma zorunluluğum ortaya çıksa bile benim evim, yuvam DEM Parti'dir. Başka parti kuracağıma, başka partiye geçeceğime yönelik her yorum sadece spekülasyondur." dedi.

  • Selahattin Demirtaş, yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayarak kendisinin partisinin DEM Parti olduğunu belirtti.
  • Selahattin Demirtaş, barış girişimlerini desteklediğini ve Abdullah Öcalan'ın rolüyle rekabet veya çatışma içinde olmadığını ifade etti.
  • Selahattin Demirtaş, özgür koşullara kavuşursa Cumhurbaşkanı dahil tüm siyasi aktörlerle yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama geldi. Demirtaş, yeni parti kuracağı iddialarını, partisinin DEM Parti olduğunu söyleyerek yalanladı.

DEMİRTAŞ'TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Selahattin Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde: "Dışarıda son derece kritik, hassas ve önemli bir süreç yürütülürken en son istediğim şey, benim gündemin başına oturtulmamdır. Şu günlerde acil ve barışın önünü açacak bir gelişme beklenirken yani Meclis Komisyonunun İmralı Adasına gidişi tartışılırken gündemin başka yere kaydırılması çok da uygun olmaz. Fakat benim ismim üzerinden yapılan tartışmalar, yakıştırmalar, dolaylı ve doğrudan şekillerde süreci de etkiliyor. Bu nedenle, birkaç konuya net olarak açıklık kazandırmamın iyi olacağı düşüncesiyle bu yazıyı kaleme alıyorum.

"BARIŞ GİRİŞİMLERİNİN YANINDAYIM"

Umarım tüm spekülasyonlar ve gereksiz tartışmalar bu vesileyle son bulur.

1- Sayın Öcalan'ın inisiyatif aldığı, Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli'nin de büyük cesaretle sahiplendikleri, Sayın Özel başta olmak üzere muhalefetin de güçlü bir şekilde desteklediği barış girişimlerinin içindeyim, yanındayım, arkasındayım. Bu konuda Sayın Öcalan ile aramızda bir rekabetin, ayrılığın ya da çatışmanın sözü bile edilemez.

Sayın Öcalan'ın rolü, misyonu ve tarihi sorumluluğu son derece önemlidir ve bunları ancak kendisi yerine getirebilir, ben dahil bir başkası değil. Benim demokratik siyasetteki rolüm ve misyonum da barış çabalarını destekleyecek ve tamamlayacak niteliktedir. Bunu da benim dışımda ve benim adıma kimsenin yerine getirme şansı yoktur.

"UMARIM MECLİS KOMİSYONU İMRALI'YA GİDER"

Bununla birlikte, İmralı ile Edirne koşullarında bu misyonu sağlıklı bir şekilde tamamlama imkanımız yoktur. Bu da bir gerçektir; dayatma, pazarlık veya koşul değildir. Umarım Meclis Komisyonu İmralı'ya gider ve ne demek istediğimi yerinde görür, gözlemler, ilk ağızdan tüm gerçekleri dinler.

"ÖZGÜR KOŞULLARA KAVUŞURSAM TÜM SİYASİ AKTÖRLERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ İSTERİM"

2- Benim kimseye karşı kinim de nefretim de yoktur; öyle bir lüksüm de yoktur. Ola ki bir gün özgür koşullara kavuşursam ve kendileri de kabul ederlerse Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Özgür Özel, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Ali Babacan, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Fatih Erbakan, Sayın Erkan Baş, Sayın Mahmut Arıkan, Sayın Müsavat Dervişoğlu dahil olmak üzere tüm siyasi aktörlerle yüz yüze görüşmeyi, varsa öneri ve eleştirilerini dinlemeyi, kendi görüşlerimi ve ülkenin geleceği yararına düşüncelerimi samimiyetle paylaşmak isterim.

Bunu da hiçbir siyasi ikbal, koltuk, makam, mevki hesabına girmeden içtenlikle yaparım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı demokratik reformlarla yeni bir sayfa açmayı ve ülkeyi bambaşka sosyal ve ekonomik koşullara taşımayı hedefleyen bir politikayı hayata geçirmeyi ciddiyetle ortaya koyarsa tıpkı barış sürecini koşulsuz desteklediğim gibi bunu da tereddütsüz desteklerim.

"BENİM YUVAM DEM PARTİ'DİR"

3- Ben siyasete Demokratik Toplum Partisi DTP'de girdim ve siyasi geleneğimizin bugünkü temsilcisi DEM Parti benim tek partimdir. Bir gün siyasette olma zorunluluğum ortaya çıksa bile benim evim, yuvam DEM Parti'dir. Başka parti kuracağıma, başka partiye geçeceğime yönelik her yorum sadece spekülasyondur.

4- Siyasi mücadele sadece siyasi partilerin çatısı altında yürütülmez. Yaşamın her alanı politiktir ve mücadele zeminidir. Aktif siyasette olmasam bile aktif mücadelenin her zaman içinde olmaya devam ediyorum, edeceğim.

"BELİRTTİKLERİM DIŞINDA HER ŞEY SPEKÜLASYONDUR"

Belirttiklerim dışında her şey yakıştırmadır, yorumdur, spekülasyondur. Önce barışı, sonra adaleti, eşitliği ve kardeşliği hep birlikte sabırla, adım adım inşa edeceğiz. Umutsuzluğa, karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Mutlaka başaracağız. Şimdi gözümüz kulağımız, Meclis Komisyonunun alacağı cesur ve tarihi kararda olacak."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYaşar:

adam gibi adam 9 yıldır suçsuz yere yatıyor

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr_ersin:

U dönüşü yapanlara, seçmeninin aklıyla dalga geçenlere, dün dediğinin veya yaptığının tam tersini savunanlara, partiden partiye geçenlere, her gün çark edenlere, sahte milliyetçilere ve sahte vatanseverlik taslayanlara örnek olsun.Gerçek liderlik, bilgelik, dik duruş neymiş herkes görsün.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

terörsüz Türkiye tam bir komedi haline dönüştü. çok yazık. teröristlere af ve siyasi serbestlik . tam bir hayal kırıklığı. Reis lütfen bu yoldan dön

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Seloyu sevmem eli kanli,..Yanliz sunu soylemekte fayda var, Demokrat Kürt Kardesleri, Türk Kürt El Ele Sehit dusmusleri, Vatana hizmet Eden ama bolmeye karsi cikan tum Kürt kardeslere Selam olsun diyelim, kardesce bolunmeden Vatan hepimize yeter...Yanliz kimse bolmeye kalkmasin..Baris icinde yasayalim..Diye dusunuyorum...Vatanini seven kürt kardesleri Vatan hainlerinden ayiriyorum.Onlara saygi duyuyorum

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

senin gibi bir lider senin gibi onurlu senin gibi dik duran bir tane siyasetçi yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
