Vekil danışmanına fuhuş gözaltısı
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun gözaltına alındığı belirtildi.
Tekinoğlu'nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA