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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un fikstürü belli oldu. İşte detaylar...

Uefa Konferans Ligi lig etabında ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'un fikstürü belli oldu.

İŞTE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Fatih Tekke önderliğindeki Trabzonspor ; Freiburg, Kızılyıldız (D), Kuopion (D), Hearts, CSKA Sofya (D) ve Jablonec ile eşleşmişti. Bordo-mavililerin fikstürü belli oldu. 

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:

  • 1. Hafta: 15 Ekim - 19.45 KuPS Kuopio - Trabzonspor 
  • 2. Hafta: 22 Ekim - 19.45 Trabzonspor - Heart of Midlothian
  • 3. Hafta: 5 Kasım - 19.45 Trabzonspor - Freiburg 
  • 4. Hafta: 26 Kasım - 22.00 CSKA Sofia - Trabzonspor 
  • 5. Hafta: 10 Aralık - 19.45 Trabzonspor - Jablonec 
  • 6. Hafta: 17 Aralık - 22.00 Kızılyıldız - Trabzonspor 
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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