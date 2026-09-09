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Yeni Parti Grup Başkanvekili Günaydın, gündemi değerlendirdi:

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- "Üsküdar'da vatandaşın iradesinin sizden yana olduğunu düşünüyorsanız yerel seçimleri öne çekin. Türkiye'de bütün yerel seçimleri tekrar edelim"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Üsküdar'da vatandaşın iradesinin sizden yana olduğunu düşünüyorsanız yerel seçimleri öne çekin. Türkiye'de bütün yerel seçimleri tekrar edelim." dedi.

Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Günaydın, "Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, Anadolu'nun isimsiz evlatlarına minnet ve şükran borçluyuz. Ruhları şad olsun. Onların emanetini onlardan aldığımız güçle geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız." diye konuştu.

Gökhan Günaydın, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için dün yapılan seçimleri eleştirdi.

Yerel seçimlerin ardından Üsküdar'da yaşanan gelişmeleri de aktaran Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar'da vatandaşın iradesinin sizden yana olduğunu düşünüyorsanız yerel seçimleri öne çekin. Türkiye'de bütün yerel seçimleri tekrar edelim. Üsküdar'ı da tekrar edelim. Bakalım kumpaslarla düşürdüğünüz Üsküdar'ı vatandaş size verecek mi? Bakalım kumpaslarla yürümeye çalıştığınız İstanbul konusunda yediğiniz bir milyon farkı daha da açmış durumda olduğumuzu vatandaş tescil edecek mi? Halep oradaysa arşın buradadır. Herkesi arsızlığıyla ve uğursuzluğuyla yüzleşmeye davet ediyorum. Türkiye'de seçimli demokrasiyi rafa kaldırmak hiç kimsenin haddi değildir. Türkiye'de seçimi anlamsız kılmak, yurttaşa umutsuzluk yaymaya çalıştığınızın farkındayız ama bunu başaramayacaksınız. Türkiye demokratik rejimle ve millet iradesiyle yönetilmeye devam edecektir."

Günaydın, bir soru üzerine, Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçime itiraz edeceklerini de belirtti.

Kaynak: AA
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