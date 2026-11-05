Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ecevit'in kabrini 20. ölüm yılında ziyaret etti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 20. yılı dolayısıyla Bülent Ecevit'in kabrini ziyaretinde, "Genel Sekreterimizi, Bakanımızı, Başbakanımızı ve Genel Başkanımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, beraberindeki partililerle, vefatının 20. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ecevit'in mezarına çelenk bırakan Özel, burada yaptığı konuşmada, Ecevit'in madenci, emekçi ve işçi dostu Karaoğlan olarak büyük bir sevgiye mazhar olduğunu söyledi.

Ecevit'in siyasi hayatı boyunca zorlu dönemlerden geçtiğini anımsatan Özel, "Genel Sekreterimizi, Bakanımızı, Başbakanımızı ve Genel Başkanımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Özel, tarihin Bülent Ecevit'i hep haklı çıkardığı değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugün Yeni Partinin Genel Başkanı olarak ben ve Yeni Partinin üyeleri, yönetici kadroları olarak sizler, Başbakanımızın huzurundayız. Sözümüz de bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuğumuz gibi iktidar olma, partimizi birinci parti yapma ve sosyal demokrasiyi iktidar yapma ve bizden 70'lerde Ecevit'in yaptığı gibi emekçinin yüzünü güldüren, yoksulların yüzünü güldüren, sosyal adaleti hayata geçiren ve sosyal demokrasiye yeni bir hat, yön çizip, güç veren başarıyı tekrar etmemiz beklenir. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Hatırasının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."

ABD'deki seçimler

ABD'deki ara seçimlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, şöyle konuştu:

"Dün seçim sonuçlarını gördüğümde şöyle düşündüm. 'İnsanlık ölmemiş' dedim. İnsanlığın aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden, herkesi çocuk yerine koyan, dünyayla alay eden birisinin ne hale düştüğünü hep birlikte gördük. Bundan sonraki süreçle ilgili Trump'tan medet umanlar düşünsün, biz Trump'tan ne iktidar olmak için medet umduk ne Trump'ın kaybından muhalefet olarak medet umuyoruz. Trump'a muhtaç olan, milletten ümidini kesmiş demektir. İnsanların aklıyla alay eden, tuhaf sözlerle, kısa sözlerle ve akılla mantıkla bağdaşmayacak sözlerle siyaset yapmaya, siyaset kurmaya çalışanların düştüğü hali herkes görsün. Otoriter popülist liderler için yaprak dökümü sürüyor. Sonbahar bütün dünyayı dolaşıyor. Bu yaprak dökümü sürecek."

Özel, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrini de ziyaret etti.

Kaynak: AA