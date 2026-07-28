Özgür Özel: Yeni Parti'nin hedefi tek başına iktidar

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yeni Parti'ye yönelik Hazine yardımı açıklamalarına ilişkin, "Bizim, mutlak butlan yönetiminden, CHP'den böyle bir talebimiz yok ama bu mevzunun bir yasal düzenlemeye muhtaç olduğu da açık." dedi.

Özel, HALK TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreniyle ilgili bir soruyu cevaplayan Özel, bunun kendi konuları olmadığını söyledi.

Özel, törenle ilgili yapılan haberi "gazetecilik başarısı" olarak nitelendirirken, haberi yapan muhabire yönelik üslubu ise kabul etmediklerini ifade etti.

Ekimde partisinin kurultayını yapmayı hedeflediklerini dile getiren Özel, "CHP'yi kapsayan, taşıyan ve aşan bir siyasetle ilerliyoruz. Yüzde 25'lik cam tavanla kavgam vardı, ilk seçimde kırdık. Şimdi yüzde 38'i taban yapıp üstüne sıçrayacağız. İkinci tavan yüzde 50 artı 1. Yeni Parti'nin hedefi tek başına iktidardır, tek başına Meclis çoğunluğudur." diye konuştu.

Özel, İstinaf'ın "mutlak butlan" kararını iptal etmesi durumundaki planlarının sorulması üzerine, bütün olasılıkları gözeten çok sayıda hazırlıkları olduğunu kaydetti.

CHP'de bıraktıkları noktadan daha ileride oldukları değerlendirmesinde bulunan Özel, "Yeni Parti, Türkiye siyaset tarihinde ana muhalefet olarak kurulmuş ilk parti. Bir partiden ayrılan bir arayış partisi değil. Aslında bir anlayışın partisi ve yapılan darbeye karşı bir direnişin, mücadelenin partisi." dedi.

Özel, 200'ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti'ye katılacağının bilgisini vererek, "Öyle bir sel geliyor ki, 'Dur' diyemiyoruz. Siyasi tarihte görülmemiş bir istek ve destek var." ifadelerini kullandı.

Bir belediye başkanının, "Biz Yeni Parti ile beraber değiliz, Özgür Özel ile beraber değiliz, karşısındayız." demedikçe yanlarında olduğunu söyleyen Özel, "Örneğin Mansur Bey, belediye meclis üyeleri Yeni Parti'ye gelmemiş değiller ama şu an önceki partimizdeler. Biz onları zaten davet etmedik ama kimse Mansur Yavaş'a 'Sen butlancı mısın' demesin." şeklinde konuştu.

Özel, hakkındaki soruşturma sebebiyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın kendisini dün aradığını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Zeydan başkanın yargılandığı dava karar sürecinde. Zeydan başkan ile arama giremeyecekler, hadsiz hadsiz konuşuyorlar. Ben bir şey demeden, belediye başkanlarından henüz partiye geçmemiş olan kimseye butlancı muamelesi kimse yapmasın. 'Butlancıyım' demeyen kimse gönlümde butlancı değildir."

"İyi niyetli demokratik bir yaklaşım"

CHP'li milletvekillerinin yarısının "CHP'den ayrılmayacağım, burada mücadele edeceğim, başaramazsam geleceğim.' dediğini ileri süren Özel, CHP'de dün yapılan Grup Başkanı seçimine değinerek, "Zaten dünkü rakamlar da ortaya çıkardı her şeyi." görüşünü paylaştı.

Devlet Bahçeli'nin Yeni Parti'ye ilişkin açıklamaları sorulan Özel, "Devlet Bey yanımızda durmuyor, Cumhur İttifakı'nın bileşeni ve Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyor. Biz, Cumhur İttifakı ile rekabet ediyoruz, yenmek istiyoruz. Devlet Bey'in yanında durduğu şey demokratik siyaset hakkı." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Bahçeli'nin CHP'ye yapılan Hazine yardımıyla ilgili sözlerine dair, "Bizim, mutlak butlan yönetiminden, CHP'den böyle bir talebimiz yok ama bu mevzunun bir yasal düzenlemeye muhtaç olduğu da açık. Son seçimin sonucunu alanlar o partide yaşayamaz hale geldiyse, yüzde 99'u buraya geldiyse, yüzde 1'e neden yüzde 100 verilsin? Devlet Bey bunu tespit etmiş orada. İyi niyetli demokratik bir yaklaşım." yorumunu yaptı.

Özel, partisi için bağış konusunun önemine dikkati çekerek, "Hiç paramız yok, bütün para butlanda kaldı. Lojistik ihtiyaçlar var, parti emekçilerinin maaşlarının ödenmesi lazım. Vatandaşların dolandırılmaması için söylüyorum, açılmış bir bağış kampanyamız yoktur. Resmi hesaplarımızdan ve ağzımızdan yapılacak çağrıyla olabilir." dedi.

"Rozeti çıkartırken gırtlağım düğümlendi"

Tarihin bir kırılma anında olduklarını belirten Özel, iktidara gelmeleri durumunda, kırılma anında doğru yerde duranlar ile ihanet içinde olanları birbirine karıştırmayacaklarını dile getirdi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Butlan çetesinin affı yok. Onlar tarihte hak ettikleri yeri alacaklar. Bugün yaptıklarını savunamayacakları için evladı ve torunları adına üzülüyorum. Bakın ağlaya ağlaya gelenler var. Neden? Doğrusu bu olduğu için geliyor. Benim dahi rozeti çıkartırken gırtlağım düğümlendi. Ağlaya ağlaya kalan, içinde kötülük olmayan, butlandan yana olmayan ya da fırsatçı olmayan bir grup arkadaşımız var. O arkadaşları aynı kefeye koymayacağız gerçek butlancı yapıyla. Oradaki yapının yarısının gönlü razı değil partiden ayrılmaya ama doğrunun bu olduğunu adları gibi biliyorlar. 18'i ile teker teker konuştum. Hepsinin butlanı darbe gördüklerini ve bir an önce kongre istediklerinin kefili benim."

Bir gazetecinin, "Bir yedek parti planınız var, o partinin adını ne zaman öğreneceğiz?" sorusunu Özel, "Öğrenemeyeceksiniz bir süre. O öyle olmak zorunda. Saldırı görmemesi, örgütlenmesi, eksik taraflarının tamamlanması lazım. Bir zaman sonra görünür olur. Bir bakarsınız, bilindik bir isim, partinin genel başkanı olmuş, 'Demek ki bu buymuş' diye bir çıkarım olur." şeklinde yanıtladı.

Özgür Özel, partisinin oy oranı hedefine ilişkin soruya karşılık, "Yeni Parti, eğer kendini doğru anlatır, milletin beklentilerini doğru karşılar ve bundan sonraki süreçte halk bu sahiplenmesini sürdürürse yüzde 40'ların üzerine çıkabilir. Çıkacağını görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Orada ümidim kalmadığı için Yeni Parti'deyiz"

Özel, parti yönetiminde yeni isimlere yer verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, şunları ifade etti:

"Hem Kurultay'da hem CHP'de son Parti Meclisi'ni analiz ettiğinizde gerçekten yeni isimler, gençler, kadınlar, çok farklı isimler vardı. O yeniliğin muhafaza edildiği ama çok yeni isimlerin de yapılarında içimize katıldığı bir yenileşme sürecini yine yaşayacağız."

Özel, CHP'deki olağanüstü kurultay çağrılarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, kurultay çağrısını kıymetli bulduğunu ancak bunun sonuç vereceğine inanmadığını dile getirdi.

CHP'de değişimin artık mümkün olmadığına inandıkları için Yeni Parti'yi kurduklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"O mücadelenin sonuç vermeyeceğine ikna olanlar olarak biz, Yeni Parti'ye geldik. Benim orada ümidim kalmadığı için ve millet de 'Hadi artık' deyip bizi sırtımızdan ittirdiği için Yeni Parti'deyiz. CHP'de derhal kurultay isteyen arkadaşın, AK Parti'ye bir kez daha kazandırmamayla ilgili bir kararlılığı, partinin iktidar olmasıyla ilgili bir niyeti var. Ben o niyetle özdeşim ama o işin artık orada yapılamayacağını gördüğüm için yeni bir yol açtım. Butlancı olmayan ama 'Biraz daha CHP'de şartları zorlayalım.' diyen arkadaşlarımıza saygım sonsuz, kapım açık. Eninde sonunda bir yerde biz onlarla CHP'nin iktidarında buluşamıyorsak Yeni Parti'nin iktidarında ya da iktidar yolculuğunda buluşacağız demektir."

Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soruya karşılık, "Kazanacak bir aday göstereceğiz. Kaybedecek bir adayla işimiz yok, bu aday genel başkan olsa bile." yanıtını verdi.

"Biz, bir genel başkanın ve çevresinin kazanacak adaylar varken kendisinin adaylaştırılması, yüzde 51'i bulamaması sonucunda kazanacağımız bir seçimi kaybettik." diyen Özel, "O seçimde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olsaydı, şu anda Türkiye bu durumda değildi." görüşünü savundu.

Özel, gelinen noktada kendi adaylığı da dahil olmak üzere Türkiye'nin önünü asla kapatmayacağını belirterek, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin ya da Yeni Parti'nin değil, milletin cumhurbaşkanı adayı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA